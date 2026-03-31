Ramona Olaru, sărut în direct cu iubitul grec. Vedeta și-a oficializat relația cu grecul Steve Ant

Ramona Olaru are o relație cu un artist de origine greacă de ceva vreme. Cu toate acestea, ea l-a ținut departe de ochii publicului, deși toată lumea bănuia că între ei există o idilă. Acum, ca să spulbere orice urmă de mister, asistenta Tv și iubitul ei au făcut declarații despre relația lor și au încheiat totul cu un sărut în direct. Iată cum s-a petrecut totul.

Ramona Olaru, sărut incendiar în direct

Ramona Olaru și-a asumat public relația cu artistul de origine greacă Steve Ant. Cei doi s-au afișat împreună fiind foarte fericiți, au făcut declarații despre relația lor și chiar s-au sărutat în fața telespectatorilor.

Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate și frumoase asistente Tv din România. Vedeta recunoaște ea însăși că nu prea a avut noroc în dragoste, cu toate că este o femeie frumoasă și de succes. Iată că acum, norocul pare că a venit și în viața vedetei când l-a cunoscut pe Steve Ant.

Artistul a fost prezent marți dimineața pe platoul emisiunii Neatza. Așezați unul lângă celălalt, cei doi au vorbit despre cum merg lucrurile în relația lor și au dat câteva detalii pe care nu le știa nimeni.

Artistul, pe numele lui real Stefanos Kyriakos Anthopoulos, a vorbit despre cât de fericit este alături de Ramona și cum o alintă în fiecare zi.

„Ramona se trezește prima. Îi spun, în fiecare dimineață: ‘Ce faci, fetița mea?’, a declarat Stefanos la Neatza.

„În casă, vorbim română, pentru că vorbește foarte bine română”, a completat Ramona Olaru.

Relația celor doi durează de ceva timp și ambii sunt extrem de fericiți că s-au întâlnit.

S-au sărutat în direct

Cei doi au filmat un videoclip în care dansează senzual împreună, pentru ultima piesă a lui Steve. Prezent în platoul emisiunii Neatza, cei doi au fost rugați să pună în scenă momentul final din videoclip, în care se sărută.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Ramona Olaru s-a ridicat, a dansat, iar la final și-a sărutat partenerul de viață, în timp ce colegii ai au început să aplaude.

Artistul grec s-a mutat în România în 2020, iar după pandemie, s-a întors în Grecia. Se pare că s-a îndrăgostit de România, motiv pentru care s-a întors. El a participat la The Ticket și a colaborat cu Codruța Filip, fostă soție a lui Valentin Sanfira. Mai mult, el a mai fost invitat la emisiunea Neatza, în urmă cu un an, însă nimeni nu știe dacă au fost scântei la acel moment între el și Ramona Olaru sau flacăra a început să se aprindă mai târziu.

