Raluka formează de mai mulți ani un cuplu cu Guy Kouris, un bărbat de origine israeliană care este cu 22 de ani mai în vârstă decât ea. Recent, în mediul online, cântăreața a publicat o fotografie care dă de înțeles că ea și iubitul ei s-au căsătorit în secret.

Raluka și Guy Kouris s-au căsătorit în secret?

Raluka a publicat la Instagram Story o imagine cu mâna ei stângă peste mâna stângă a iubitului ei, Guy Kouris. Pe ambele lor inelare apar verighete. Totodată, pe imagine apare mesajul: „Tu! Te iubesc!”.

În trecut, Raluka a povestit cum s-au cunoscut ea și Guy. Artista este convinsă că universul a complotat pentru ca ea și iubitul ei să se întâlnească. Cei doi s-au cunoscut în Mexic, unde bărbatul deține un complex turistic.

„E o poveste superbă, de film. Așa trebuia să fie. Au fost 7 miliarde de motive pentru care eu nu trebuia să ajung în acel punct și totuși am ajuns. Eram în vacanță. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei toți au adormit. Nu mi-au mai răspuns la telefon și a trebuit să stau singură. Am stat la povești vreo 6 ore. I-am povestit despre mine, iar el mi-a povestit despre el, dar nu prea. Am aflat după câteva zile cine e, ce face. Îi place foarte tare că muncesc foarte mult, că sunt ambițioasă și un om care are un țel în viață. Suntem compatibili din toate punctele de vedere”, a povestit Raluka în decembrie anul trecut, în podcastul „DilEMMA cu Emma de la ZU”.

„E un om foarte calm. Îmi calmează toți nervii.”

Alături de Guy, Raluka a mărturisit că a descoperit adevăratul sens al respectului și al iubirii necondiționate. Omul de afaceri, originar din Israel, a trăit două decenii în Argentina, după care s-a stabilit în Mexic, locul unde a întâlnit-o pe artistă. Din Mexic, Kouris s-a mutat ulterior în România, pentru a fi mai aproape de femeia pe care o iubește.

„Ce trăiesc eu în acest moment e minunat, e afară din această lume. (…) El, în momentul ăsta, înțelege fiecare tâmpenie pe care pot să o fac și are soluția pentru fiecare nebunie de-a mea. E un om foarte calm. Îmi calmează toți nervii. Mă calmează cu totul. Cred cu tărie, 100%, că el este sufletul meu pereche”, a mai spus Raluka, pentru sursa citată.

Motivul pentru care Raluka nu se afișează pe rețele cu iubitul

În cadrul aceluiași interviu, Raluka a explicat de ce nu se afișează pe rețelele sociale cu iubitul ei, dar și ce le transmite oamenilor care au acuzat-o că stă cu el pentru bani.

„Eu n-am o problemă să mă afișez cu el. Ne afișăm peste tot. Mergem peste tot împreună. Nu îl postez pentru că nu-i place. De ce să intru în viața omului cu bocancii, să-l bag într-o mizerie în care nu vrea să fie? Nu-i place deloc Instagramul. Eu l-aș posta pentru că mi se pare că e cel mai frumos om de pe pământ. Nu e un secret relația mea, e doar privată. Sunt câțiva oameni pe Internet care spun că stau cu el pentru bani. Într-o seară i-am spus «Ei nici măcar nu știu că eu stau cu tine pentru că faci mâncare bună». Și zice «Eu cred că tu stai cu mine pentru că-ți calmez nervii». (râde) E o diferență destul de mare (de vârstă – n.red.), care da, nu e un lucru întâlnit. N-are bani atât de mulți. Până la urmă, am banii mei”, a explicat artista.`

Nu în ultimul rând, artista a mărturisit că ea și Guy Kouris se potrivesc din toate punctele de vedere, inclusiv prin faptul că el înțelege pe deplin domeniul în care ea activează. Guy nu are niciun reproș legat de programul ei sau de ținutele sexy pe care le poartă uneori pe scenă sau la filmări.



