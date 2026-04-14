Pepe a devenit tată pentru a patra oară: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Soția lui, Yasmine, a născut o fetiță. Ce semnificație are numele ales pentru bebeluș

Pepe trăiește un moment de neuitat: artistul a devenit tată pentru a patra oară! În cea de-a doua zi de Paște, soția sa, Yasmine, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar vestea a fost împărtășită chiar de către artist, printr-un mesaj video emoționant pe rețelele sociale.
„Hristos a Înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi eroina mămică aici și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a transmis Pepe.
Prenumele Jessica are origini ebraice și ar fi derivat din Yiskah, semnificând „a privi înainte”, „a contempla” sau „Dumnezeu privește”.
Pepe are doi copii cu Yasmine și doi copii cu fosta soție, Raluca Pastramă
Noua etapă din viața lui Pepe vine ca o continuare a unui an plin de fericire. Pepe se declară un bărbat împlinit, cu o familie frumoasă și unită, bucurându-se de fiecare moment alături de cei dragi. Artistul are două fete, pe Maria și Rosa, din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă, care locuiesc cu el, Yasmine și copiii lor, Pepe Jr. și Jessica.