Oana Ioniță a dezvăluit motivul real pentru care a divorțat de Florin Budnaru: „Atunci s-a terminat”

Oana Ioniță a dezvăluit motivul despărțirii de fostul soț, Florin Budnaru, în 2023. Tenorul nu a fost de acord cu o decizie luată de coregrafă.

De ce au divorțat Oana Ioniță și Florin Budnaru

Oana Ioniță a dezvăluit motivele care au dus la divorțul ei din 2023. Coregrafa a explicat că decizia de a pune capăt căsniciei a venit după ce a încercat să salveze relația, chiar dacă a fost nevoită să ia în cele din urmă hotărârea de separare.

Unul dintre momentele de cotitură în mariajul lor a fost decizia Oanei de a urma un tratament cu biorezonanță. „Eu am urmat un fel de tratament cu biorezonanță pe care el nu l-a acceptat și atunci s-a terminat. (…) Am încercat această biorezonanță (…) Am avut o problemă pe care fostul soț nu a acceptat-o și au existat aceste neconcordanțe. Am vrut să fac un tratament care, într-adevăr, costa vreo 2.000 de euro. Era un început de cancer. Tratamentul era pe bază de plante naturiste, soluții. (…) Am acceptat să o iau pe drumul ăsta (să facă tratamentul respectiv – n.red.)”, a povestit coregrafa, în cadrul unui podcast găzduit de Jorge.

„De atunci s-a rupt”

Din păcate, decizia de a urma acest tratament nu a fost susținută de Florin Budnaru, iar diferențele de opinie au escaladat în probleme mai mari. Totuși, Oana nu a renunțat ușor. Vedeta a propus inclusiv terapia de cuplu, dar eforturile ei nu au fost întâmpinate cu deschidere.

„Și el a suferit foarte mult. (…) De atunci s-a rupt. Eu am încercat să trecem peste, să mergem în vacanță, să mergem să facem terapie de cuplu. (…) Ce-i drept, nu se aștepta ca eu să divorțez. (…) Eu am întrebat dacă putem să facem ceva încât căsnicia noastră să funcționeze. (…) Atunci când nu ești fericit în cuplu, ești mai fericit singur. (…) Nu depind de celălalt, depind doar de mine”, a mai declarat ea, citată de Spynews.

