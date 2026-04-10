Imaginile durerii. Neli Lucescu de mână cu fiul, Răzvan Lucescu, și nora, Ana-Maria, în urma cortegiului funerar al lui Mircea Lucescu

Imaginile durerii. Soția lui Mircea Lucescu, Neli, și fiul lui, Răzvan, în urma cortegiului funerar

La momentul la care slujba de înmormântarea lui Mircea Lucescu s-a încheiat, în jurul lăcașului de cult erau strânse zeci de persoane, care au venit să-și ia la revedere de la regretatul antrenor. Când sicriul a fost scos din lăcașul de cult pentru a fi dus la cimitir, mai mulți oameni au început să aplaude pe trotuare. Sunt ultimele aplauze pentru Mircea Lucescu, antrenorul care a marcat generații.

Cortegiul funerar a ieșit din biserică urmat de Neli Lucescu, soția regretatului antrenor, alături, de o parte și de cealaltă, de fiul său, Răzvan Lucescu, și de nora Ana-Maria.

Ceremonia de înhumare este programată pentru ora 12:45

Militarii din față au purtat, în ordine, crucea, fotografia cu Mircea Lucescu și distincțiile și decorațiile acestuia, iar mai în spate, 6 militari au coborât treptele cu sicriul defunctului. Jos, la baza scărilor, au ridicat sicriul pe umeri și l-au dus până la dric.

Cortegiul funerar urmează ruta: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu.

O carieră de legendă

Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor: a fost o sursă de inspirație pentru generații întregi de sportivi și iubitori ai fotbalului. Cu o carieră de peste șase decenii, Lucescu a câștigat nu mai puțin de 35 de trofee și a ajuns pe locul trei în clasamentul celor mai titrați antrenori din lume. Ultimul său meci pe banca tehnică a avut loc pe 26 martie, când naționala României a pierdut în fața Turciei, în barajul pentru Cupa Mondială.

„Il Luce” ne-a arătat că pasiunea, munca și dăruirea pot transforma visele în realitate. Astăzi, România nu pierde doar un mare antrenor, ci și un simbol al excelenței și determinării. Astăzi, ne luăm rămas-bun de la Mircea Lucescu, dar povestea sa va continua să inspire generații viitoare să creadă în puterea visurilor lor.

Foto: Libertatea.ro/Dumitru Anghelescu

