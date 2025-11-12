Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre ultima lui întâlnire cu Horia Moculescu: „Nu mai putea respira singur. Adusese de acasă un aparat cu oxigen”

Mihai Trăistariu a povestit cum a decurs ultima lui întâlnire cu Horia Moculescu. Compozitorul a murit miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre ultima lui întâlnire cu Horia Moculescu

Vestea morții lui Horia Moculescu l-a întristat pe Mihai Trăistariu, deoarece compozitorul l-a încurajat și susținut la începutul carierei sale muzicale. Decenii mai târziu, artistul vorbește cu emoție și cu recunoștință despre relația pe care a avut-o cu regretatul compozitor.

Trăistariu i-a transmis condoleanțe unicei fiice a lui Moculescu, Nidia, despre care spune că i-a moștenit talentul muzical.

„Vestea m-a întristat, eram buni prieteni, mă aprecia ca artist, mă lăuda peste tot. Îi transmit și Nidiei Moculescu, fiicei lui, pe care atât de mult a iubit-o, să fie puternică. Ea îi seamănă leit, i-a moștenit talentul. Adesea, Horia îmi trimitea piese cântate de Nidia, mă întreba ce părere am, mai ales că sunt și profesor de canto. O susțineam, are un timbru vocal foarte bun, cântă, așa, americănește. Ce se bucura Horia, când o lăudam!”, a spus Mihai Trăistariu, pentru Click!.

„Am fost șocat când l-am văzut atunci”

Artistul a rememorat și ultima lui întâlnire cu Horia Moculescu, de anul trecut, cu ocazia unui eveniment la Teatrul de revistă „Constantin Tănase” din București. Compozitorul a fost invitat să cânte la pian. Trăistariu își amintește că întâlnirea l-a șocat, deoarece Moculescu avea nevoie de un tub de oxigen pentru a putea respira.

„Am fost șocat când l-am văzut atunci. Horia își adusese de acasă un aparat cu oxigen, îl căra după el, era dependent de acel tub de oxigen, din cauza problemelor pulmonare. A rezistat pe scenă, fără acel aparat, vreo 3-4 minute, apoi s-a grăbit să ajungă în culise și și-a pus mască de oxigen. Nu mai putea respira singur. Trecuse și prin Covid-19, fusese și internat. A îndurat multe. A fost un nume de referință în muzica românească, ar trebui să îi cinstim mereu memoria. Este un artist de pus în ramă”, a mai povestit Mihai Trăistariu, pentru sursa citată.

Ce spunea Moculescu despre Trăistariu

Trăistariu a făcut încă o incursiune în trecut, rememorând începuturile carierei sale muzicale și sprijinul primit din partea lui Horia.

„Pe la vârsta de 19 ani începusem să merg pe la concursurile muzicale pentru tineret. Am fost la o competiție, pe la Focșani, unde Horia Moculescu era președintele juriului. După ce am câștigat premiul, am văzut într-o publicație un interviu cu Horia Moculescu care spunea despre mine cam așa: «Băiatul ăsta are un loc sigur în muzica ușoară românească». Pot spune că acela a fost momentul care m-a determinat să iau muzica în serios”, a povestit artistul.

Ulterior, Mihai a fost remarcat de Costi Ioniță și a devenit parte a trupei Valahia.

„Horia avea un mare respect pentru vocea mea, pentru că aveam triluri, octave, cântam în competiții piesele grele ale unor artiști consacrați, eram un copil care încerca pe la festivaluri. Horia spunea: «Tânărul ăsta cântă piesele mai bine decât originalul!». O să-l port mereu în suflet. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a mai spus Mihai Trăistariu, pentru Click!.

