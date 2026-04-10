Mihai Stoica, impresionat de felul în care Răzvan Lucescu s-a comportat la priveghiul tatălui său: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre felul în care Răzvan Lucescu s-a comportat la priveghiul tatălui său. Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost dus pe Arena Națională, acolo unde mii de persoane au venit să ofere un ultim omagiu. Răzvan Lucescu a fost cel care i-a întâmpinat pe toți și a primit condoleanțe ore în șir, cu o decență și o demnitate ieșite din comun.
Meme Stoica, impresionat de puterea de care a dat dovadă Răzvan Lucescu
Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie la Spitalul Universitar din București. Marele antrenor și-a dorit să fie dus pe terenul de fotbal, motiv pentru care Arena Națională a fost locul unde s-a ținut priveghiul.
Sute de Peste 10.000 de oameni au venit să își ia adio de la Mircea Lucescu pe Arena Națională. Răzvan Lucescu a fost cel care le-a strâns mâna și a primit condoleanțele tuturor, arătând un respect și o reziliență rar întâlnite, în special în astfel de momente.
Mihai Stoica a vorbit despre puterea de care a dat dovadă Răzvan Lucescu și a spus că gena familiei este inexplicabilă.
„Ne întrebam cu toţii de unde are resurse Răzvan să stea de ieri în picioare şi să primească condoleanţe din partea tuturor. Şi după mi-am dat răspunsul. Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil. Cum nea Mircea a antrenat până în ultima clipă a vieţii, aşa şi Răzvan a avut puterea asta.
Te simţi dator în momentul în care asişti la un eveniment cu o asemenea anvergură. Am fost, într-adevăr, la funeraliile lui Helmuth, la ale lui nea Emi, dar anvergura pe care a avut-o nea Mircea este colosală”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum
Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din București.
Aproximativ 15.000 de oameni și-au luat adio de la marele antrenor în cursul zilelor de miercuri și joi, când trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională.
Înmormântarea a fost rezervată pentru familie și apropiați. Cortegiul funerar a plecat în jur de ora 9:00 de la stadion la Biserica Sfântul Elefterie, unde a avut ceremonia religioasă. La orele 12:00, cortegiul a plecat spre cimitir, unde Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare.