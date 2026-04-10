Mesajul lui Cristian Tudor Popescu după moartea lui Mircea Lucescu: „Unii spun că nu se ridică la nivelul marilor antrenori ai lumii”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Moartea lui Mircea Lucescu a stârnit un val impresionant de reacții, atât în România, cât și pe marile stadioane ale Europei. Deși cifrele și trofeele sunt adesea cele care definesc cariera unui antrenor, impactul pe care acesta îl are asupra oamenilor pare să fi cântărit, în cazul său, mult mai mult, este de părere Cristian Tudor Popescu.

Mesajul lui Cristian Tudor Popescu după moartea lui Mircea Lucescu

Printre vocile care au analizat cu luciditate și emoție moștenirea lăsată de „Il Luce” se numără și jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Acesta a vorbit despre ceea ce consideră a fi adevărata performanță a unei vieți – una care nu se măsoară doar în statistici.

Cristian Tudor Popescu a remarcat un detaliu care l-a surprins profund: amploarea recunoașterii internaționale de care s-a bucurat Mircea Lucescu după moarte. Minutele de reculegere ținute pe arene legendare, precum Camp Nou, înaintea unui meci din UEFA Champions League între FC Barcelona și Atletico Madrid, sau pe Parc des Princes, la partida dintre Paris Saint-Germain și Liverpool FC, au fost gesturi aproape fără precedent.

„Și pe mine m-a surprins anvergura imaginii europene a lui Lucescu la moartea sa”

„Mircea Lucescu poate fi considerat cel mai mare antrenor român, dar, vorbind strict de cifre și performanțe, unii spun că nu se ridică la nivelul marilor antrenori ai lumii. Într-adevăr, și pe mine m-a surprins anvergura imaginii europene a lui Lucescu la moartea sa.

Să ți se dedice un minut de reculegere pe Camp Nou, în deschiderea meciului de UEFA Champions League, Barcelona-Atletico de Madrid, când nu ai jucat, nu ai antrenat în Spania și nu ai avut performanțe în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, este uimitor. Nici în Franța, Lucescu nu a lucrat, și totuși, minutul de aducere în minte pentru el a avut loc pe Parc des Princes, înainte de PSG-Liverpool în UCL”, a scris CTP pe Facebook.

„M-am întrebat care este explicația acestui fenomen ieșit din comun și am găsit un singur răspuns”

Într-o lume în care succesul este adesea redus la cifre și clasamente, mesajul lui Cristian Tudor Popescu vine ca o reflecție profundă asupra adevăratelor valori.

„M-am întrebat care este explicația acestui fenomen ieșit din comun și am găsit un singur răspuns: dincolo de palmares, Mircea Lucescu a lăsat urme bune, puternice și profunde în oamenii care l-au întâlnit, fie antrenori, fie jucători, fie români, fie străini, fie prieteni, fie adversari. Și, la urma urmelor, nu aceasta este cea mai mare performanță a unei vieți de om?”, a concluzionat gazetarul.

Foto: Facebook; Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News