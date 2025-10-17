Medana Oprea și Larisa Uță se vor întâlni la tribunal. Reacția soției lui Alin Oprea după ce i s-a intentat proces: „Nu știam că s-a stabilit termenul!”

După ani de tensiuni, acuzații și dispute publice, conflictul dintre fosta soție a lui Alin Oprea și actuala parteneră a artistului, Medana Oprea, se mută în sala de judecată.

Medana Oprea, chemată în instanță pentru prejudicii de imagine

Larisa Uță, fosta parteneră de viață a solistului trupei Talisman, a decis să o acționeze în instanță pe Medana, acuzând-o de prejudicii de imagine. Procesul a fost înregistrat ca „acțiune în răspundere delictuală”, iar primul termen a fost deja stabilit pentru data de 16 ianuarie 2026.

Larisa Uță a declarat anterior, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, că a fost profund deranjată de afirmațiile făcute de Medana în spațiul public și că a simțit nevoia să se apere prin mijloace legale. „Sunt oameni care vorbesc despre mine și despre copiii mei, oameni care nu au vorbit niciodată cu mine, cu noi, în viața lor. Felul meu de a mă apăra este să îi dau în judecată. Până acum patru ani nu am avut niciun proces. Acum am o mulțime. Este singura mea metodă de a mă apăra”, a spus Larisa Uță în cadrul emisiunii.

De cealaltă parte, Medana Oprea a fost luată prin surprindere de vestea stabilirii termenului procesului. Contactată de jurnaliștii Spynews, aceasta a declarat că nu avea cunoștință de data fixată și că va lăsa totul în grija avocatului: „Nu știam că a fost stabilit termenul, m-ați informat voi. Rămâne de competența avocatului să se ocupe el de această situație juridică pentru că nu am eu cunoștințele necesare”.

Medana, între premiile literare și confruntarea juridică cu fosta soție a lui Alin Oprea

În ciuda tensiunilor, Medana pare să nu fie afectată de acțiunea în instanță. Recent, ea s-a întors din Spania, unde a fost premiată la Ambasada României în cadrul Festivalului Internațional CultuRo2025, pentru cel de-al treilea volum de poezii lansat. „Îl dedic celor care mi-au fost inspirație, sprijin și lumină pe drumul creației mele”, a declarat Medana pentru România TV.

Procesul dintre cele două femei promite să atragă atenția publicului, mai ales că vine pe fondul unui trecut tumultuos în care scandalurile din familia Oprea au fost frecvent în centrul atenției media. Rămâne de văzut dacă instanța va da curs cererii Larisei Uță și dacă acest nou episod va închide sau va adânci conflictul dintre cele două.

