Mario Fresh, confesiuni rare despre despărțirea de Alexia Eram: „Te doare”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mario Fresh a dezvăluit cum l-a transformat despărțirea de Alexia Eram.

Mario Fresh, confesiuni rare despre despărțirea de Alexia Eram

Mario Fresh a vorbit deschis despre ce a învățat după despărțirea de Alexia Eram. Invitat la podcastul „Gând la gând” cu Teo Trandafir, cântărețul a împărtășit detalii sincere despre procesul său de vindecare și despre modul în care această experiență l-a transformat.

Pentru Mario, despărțirea a însemnat mai mult decât o ruptură sentimentală – a fost o provocare de a ieși din zona de confort emoțional. „Când te desparți, oricum te doare… Orice despărțire te doare, nu? Te doare. Eu nu arăt nici când mă doare, nici când radiez de fericire sau când sunt îndrăgostit”, a mărturisit el.

Într-o perioadă în care speculațiile din online erau la ordinea zilei, artistul și-a găsit refugiul în muzică. Mario a petrecut ore în șir în studio, transformând durerea în artă. „Nu a fost vorba de dramatism, ci de a mă regăsi pe mine”, explică el. Astăzi, Mario Fresh este mai conștient de direcția sa și de ceea ce-și dorește cu adevărat.

Citește și: Ce relație au Mario Fresh și Alexia Eram la doi ani de la despărțire: „Ne mai vedem”

„Știu ce îi trebuie unei femei ca să fie fericită”

Pe parcursul discuției cu Teo Trandafir, Mario a abordat și subiectul așteptărilor într-o relație.

„Știu ce îi trebuie unei femei ca să fie fericită. Îi trebuie, în primul rând, siguranța bărbatului, trebuie să simtă că are bărbat, cu adevărat bărbat. Un bărbat adevărat se simte, se miroase, are foarte multă încredere, știe să-ți arate cât de mult te iubește, chiar și atunci când este poker face și trebuie să te facă să te simți safe și când ești blocată într-o cușcă la zoo cu toți leii din lume, dacă ești cu el”, a spus el.

Când vine vorba de femeia ideală, artistul nu caută perfecțiunea, ci liniștea. Pentru el, partenera perfectă este cea care poate aduce echilibru într-o viață agitată. „Viața pe care o am nu este liniștită. Dacă și când mă duc acasă după o zi super încărcată, cum este de fapt viața mea de zi cu zi, sunt luat la rost… chiar nu-și are sensul. Nu pierdem timpul, că nu-i timp de pierdut. E frumoasă viața, e frumos și timpul, ne căutăm fericirea.”



Urmărește-ne pe Google News