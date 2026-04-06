Marina Almășan a fost cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș în Dallas, chiar de ziua lui. Prezentatoarea TV în vârstă de 59 de ani a împărtășit emoționată momentul și a arătat inelul de logodnă pe care l-a primit.

Marina Almășan (59 de ani) a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, omul de afaceri Sorin Mărcuș, într-un moment încărcat de emoție și romantism. Evenimentul a avut loc chiar de ziua de naștere a lui Sorin, într-un cadru special, în Dallas, SUA, potrivit Spynews.

Cuplul, împreună de doar câteva luni, dar legat de o prietenie ce durează de ani buni, pare să-și fi găsit liniștea. Relația lor a început cu un act de curaj din partea lui Sorin, care a abordat-o pe Marina, inspirat de pasiunea lor comună pentru călătorii.

„Acum foarte mulți ani, patinoarul Floreasca era singurul loc unde noi puteam să ne simțim bine, să ascultăm muzică străină. (…) Eu, văzând că ea face foarte multe călătorii, am abordat-o cu mult curaj care mă caracterizează mult de tot”, a povestit Sorin Mărcuș, pentru Știrile Antena Stars.

„Ziua lui Sorin s-a încheiat cu un inel, așezat pe degetul meu”

Cererea în căsătorie a fost un moment cu totul special, iar Marina, vizibil emoționată, a împărtășit cu admiratorii ei de pe rețelele sociale imagini cu inelul primit.

„Eu nu știu să fac poze cu inele. Știu să fac poze cu oameni, cu peisaje de munte, cu valori de mare și chiar și cu deșerturi aride. Nu voi spune decât că ziua de ieri – ziua lui Sorin – s-a încheiat cu un inel, așezat pe degetul meu. Este unul al iubirii, al speranței, al promisiunii, al încrederii și din nou al iubirii. Mereu al iubirii. Și îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viața după moarte”, a scris prezentatoarea.

Cei doi se bucură de o poveste de dragoste frumoasă, construită pe valori comune și pasiuni împărtășite. De când sunt împreună, călătoriile i-au apropiat și mai mult, iar această nouă etapă din viața lor promite să fie la fel de plină de momente memorabile. Povestea lor este dovada că iubirea poate înflori în orice moment al vieții, chiar și după perioade dificile.

Foto: Facebook

