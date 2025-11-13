Mariana Moculescu a făcut demersuri legale să i se interzică lui Horia Moculescu prezența la un concert dedicat lui: „Există un risc concret și imediat”

Mariana Moculescu a trimis o cerere, adresată atât prim-ministrului, cât și ministrului Culturii și directorului TNB, prin care cerea ca fostul ei soț, Horia Moculescu, să-i fie interzisă participarea la concertul „Anii mei – toamna moculesciană”, dedicat lui. VIVA! a intrat în posesia documentului și a prezentat în exclusivitate conținuturile acestuia. Compozitorul a murit pe 12 noiembrie, cu o săptămână înainte de data evenimentului.

În documentul obținut de VIVA!, Mariana Moculescu susține că este „victima a unor infracțiuni grave săvârșite de Moculescu Horia Nicolae (…), constând în tentative de omor și hărțuire, amenințări și tortură fizică”. Tot în scrisoare se menționează că „există un risc concret și imediat de traumatizare psihică și emoțională”, chiar dacă fosta știristă nu avea în plan să participe la eveniment.

Iată o parte din cererea Marianei Moculescu:

„Stimate domnule ministru,

Domnule director general,

Subsemnata Moculescu Mariana, fostă soție a lui Moculescu Horia Nicolae, vă aduc la cunoștință următoarele:

Subsemnata sunt victima a unor infracțiuni grave săvârșite de Moculescu Horia Nicolae de-a lungul timpului pentru care am formulat plângeri penale aflate pe rol, constând în tentative de omor și hărțuire, amenințări și tortură fizică, iar solicitarea mea de recunoaștere a statutului de victimă cu nevoi speciale este în curs conform Legii numărul 211/2004 și Directivei 2012/29/UE.

Având în vedere istoricul agresiunilor și gravitatea faptelor sale, există un risc concret și imediat de traumatizare psihică și emoțională, chiar dacă nu particip fizic la concertul caritabil Anii mei – Toamna Moculestiană, programat la data de 19 noiembrie 2025, ora 19.30, în sala Ion Caramitru.

Solicit fără echivoc Moculescu Horia Nicolae să fie interzis de a intra în orice spațiu al spectacolului, iar această măsură să fie aplicată imediat și confirmată în scris de către fiecare instituție și organizator responsabil.

Organizatorii și instituțiile implicate au obligația legală de a preveni expunerea victimelor la agresor conform Legea numărul 211P-2024, protecția victimelor și dreptul la măsuri preventive, Directiva 2012/29 /UE, standarde minime de protecție și prevenire a traumatizării, Codul civil, răspundere pentru fapta proprie sau pentru omisiunea de a lua măsuri preventive”, se arată în documentul obținut de VIVA!.

Mariana Moculescu a dat-o în judecată și pe fiica ei și a lui Horia

Mariana Moculescu a divorțat de Horia Moculescu în anul 2000, după 11 ani de căsnicie, o căsnicie din care a rezultat și o fiică, Nidia, acum în vârstă de 35 de ani. În anii care au urmat divorțului, fosta știristă l-a acuzat pe compozitor de violență domestică. A spus și că din cauza lui a rămas fără copil, casă și a căzut în depresie.

În ciuda tuturor acestor afirmații, tot Mariana Moculescu voia să se mute cu fostul soț după ce acumulase datorii la chirie și utilități și era pe punctul de a fi dată afară din locuință. „E familia mea”, spunea pentru Click!.

În ultima săptămână de viața a lui Horia Moculescu, Mariana a dat-o în judecată pe fiica lor, Nidia, cerând pensie de întreținere. „Nu am dat-o în judecată pe fiica mea pentru bani. Am făcut-o pentru adevăr, pentru memorie și pentru conștiință. O mamă are dreptul să fie recunoscută, mai ales când a fost uitată. Legea nu e o armă – e un pod între generații”, a afirmat fosta soție a lui Horia Moculescu.

În trecut, Mariana a acuzat-o pe Nidia de consum și trafic de droguri.

