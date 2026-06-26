Marian Godină, reacție la clipul viral cu eleva de clasa a VIII-a care nu a știut nimic la Evaluarea Națională 2026: „Simbolul eșecului societății”

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Marian Godină a postat un mesaj în social media în care vorbea despre eleva care a devenit virală după ce a recunoscut că nu s-a descurcat la Evaluarea Națională 2026. Copila de clasa a VIII-a a fost întrebată ce părere are despre subiecte, la ieșirea din sala de examen, și a spus că nu s-a descurcat deloc bine, iar pe viitor visează să își deschidă un salon de înfrumusețare.

Marian Godină, reacție după clipul viral cu eleva de clasa a VIII-a

Polițistul a vorbit despre videoclipul devenit viral pe rețelele sociale, după ce mai mulți oameni au judecat-o pe copila de 14 ani.

Godină a ținut să spună că există politicieni în România mult mai slab pregătiți. El i-a atacat pe cei care au judecat-o pe copila de clasa a VIII-a, după ce aceasta a spus că se așteaptă să ia nota 4.

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„A explodat internetul zilele trecute după apariția unui interviu cu o fată care abia ieșise de la Evaluarea Națională. Cu niște unghii enorme și un tatuaj pe mână, fata a spus că se așteaptă să ia nota 4 sau 5, asta după ce i-a zis entuziasmată lui „mamaie” cu care vorbea la telefon, că va fi dată la știri (…) Rapid, sute sau chiar mii de adulți au transformat-o pe acea fată în simbolul eșecului societății noastre. Sute de comentarii jignitoare, provenite de la ditamai adulții, au curs pe internet, arătând mult mai bine oglinda societății decât interviul cu un copil de 14 ani”, a declarat Godină, pe pagina sa de Facebook.

Ce a spus despre Adrian Vestea

Marian Godină a vorbit despre Adrian Vestea, în acest context, propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan, care nu a reușit să primească votul de încredere în Parlament. Polițistul spune că liberalul nu e în stare să construiască două fraze.

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„Să ne amintim că tot în urmă cu câteva zile, un politician român se visa prim ministru, iar când deschidea gura, între două sugeri de măsele, asasina limba română, nefiind în stare să construiască două fraze. Omul ăla nu voia să pună unghii, voia să conducă o țară”, a precizat Marian Godină.

Mai mult, influencerul a apreciat-o pe fata de 14 ani, spunând că știe ce vrea de la viață și că sinceritatea ei este dezarmantă.

Fata a fost întâmpinată de reporterul unei televiziuni din România și a fost întrebată cum s-a descurcat la examenul de Evaluare Națională.

„A fost minunat, nu am știut mai nimic. Nu am dormit azi noapte, eu și mama doar ne-am rugat… sper să iau și eu un 4, 5. Vreau să am și eu un salon așa micuț, drăguț, cochet”, a declarat eleva.

Reporterița a remarcat faptul că eleva avea unghiile lungi, însă fata a ținut să o asigure că a putut să scrie foarte bine cu ele la examen.

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