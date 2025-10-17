Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil: „Am ținut un secret”

Maria Vigheciu a anunțat în mediul online că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Influencerița mai are o fiică pe nume Anays, în vârstă de 10 ani.

Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil

Maria Vigheciu este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Influencerița a făcut anunțul în mediul online, alături de mai multe fotografii cu sarcina într-o fază avansată.

„Am ținut un secret”, a scris influencerița pe rețelele sociale.

Până acum, Maria a fost felicitată de sora Deliei, Oana Matache, de prezentatoarea TV Diana Bart și de influencerița Irina Manea, printre mulți alții.

Cât despre tatăl bebelușului, ei bine creatoarea de conținut online preferă discreția când vine vorba de viața ei sentimentală. Maria a ales acum ceva timp să nu-și mai afișeze relațiile pe rețelele sociale.

„Cine este norocosul tată?”, a întrebat cineva în comentarii. Răspunsul a venit din partea surorii Mariei, Justina Vigheciu, care a scris: „Eu”. Mai multe alte persoane s-au alăturat glumei spunând că ele sunt tatăl copilului. „Drama în online”, a reacționat și fratele Mariei și Justinei, Olivian.

Maria Vigheciu este deja mama unei fiice, Anays, în vârstă de 10 ani. Maria și tatăl lui Anays au divorțat acum aproape un deceniu, în 2016.

Ulterior, în mediul online, Maria s-a afișat cu un bărbat pe nume Bogdan, de care anunța în 2023 că s-a despărțit. După o vreme însă, influencerița a anunțat că ea și Bogdan au decis să mai acorde o șansă relației lor.

În acest moment nu este clar cu cine formează Maria Vigheciu un cuplu.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News