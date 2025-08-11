Drama Mariei Avram de la „Insula Iubirii”. A suferit un preinfarct și nu vede cu un ochi din copilărie. Ce s-a aflat despre trecutul ei

Maria de la Insula Iubirii are o poveste de viață presărată cu obstacole și greutăți. Recent, tânăra a povestit în fața audienței de pe TikTok despre suferințele prin care a trecut, dar și problemele sale de sănătate pe care le are încă din naștere. Printre altele, Maria a povestit că a suferit un preinfarct, lucru complet neașteptat și despre care nu știe alte detalii decât cele care i-au fost povestite ulterior. Tânăra își amintește că s-a trezit pe patul de spital fără să știe nimic din ce i s-a întâmplat.

Maria și Marius de la Insula Iubirii, cel mai controversat cuplu

Maria este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii. Ea și-a atras rapid antipatii din partea publicului după ce s-a impus în fața băieților și le-a arătat o atitudine superioară. Mai mult, încă de la venirea pe insulă, ea a făcut reguli pentru ispitele masculine și s-a comportat nepoliticos cu ei.

Tânăra a venit pe insulă alături de Marius, soțul ei. Maria a povestit că acesta a înșelat-o în trecut și a fost prins. Nici acum nu pare că Marius s-ar fi cumințit, pentru că pe Insula băieților, el este cel mai petrecăreț și pare că se distrează extrem de bine în compania fetelor.

Odată cu notorietatea căpătată la Insula Iubirii, concurenții au început să devină activit pe rețelele sociale, iar Maria nu face notă discordantă. Tânăra a povestit într-un live pe TikTok mai multe despre viața ei și a răspuns la întrebările fanilor curioși.

A suferit un preinfarct

Ea a vorbit despre un episod extrem de greu din viața ei. Se pare că aceasta ar fi suferit un preinfarct când se afla la serviciu. Maria a povestit că i s-a făcut rău și a ajuns la spital, fără să își amintească absolut nimic. Tot ce știe este din ce i-au povestit cei care au găsit-o.

„Este un episod pe care mi-l amintesc cu greu, eram chiar la muncă. Îmi aduc aminte că vorbeam la telefon chiar cu Marius și i-am spus că nu mă simt prea bine, ceva se întâmpla cu mine, mă simțeam foarte moleșită și fără putere. Am fumat țigară, în momentul în care m-am întors de la locul de fumat în interior, am simțit o amețeală pur și simplu brusc, aveam o transpirație foarte mare.

Fratele lui m-a găsit, cu iubita lui, pentru că lucram în același loc și cred că în decurs de maxim trei minute eram rece, dar aveam o transpirație, mi s-au învinețit buzele, mâinile. Eu spun ce știu de la ei, eu nu îmi amintesc nimic, știu doar că eu m-am trezit în spital”, a povestit Maria.

Maria de la Insula Iubirii a povestit că s-a născut prematur

Tânăra a vorbit și despre o altă suferință din viața ei. Se pare că aceasta nu vede cu ochiul stâng, iar această afecțiune o are de la naștere. Maria s-a născut prematur, lucru din cauza căruia a suferit mai multe probleme.

„Nu am lentile de vedere, nu văd cu ochiul stâng absolut deloc, dar port ochelari. Nu văd cu ochiul stâng, așa m-am născut, sunt născută prematur și cumva am avut această problemă încă de mică”, a mai mărturisit Maria, în live-ul de pe TikTok.

