Lidia Buble și Răzvan Simion, dispută în instanță la șase ani de la despărțire. Ce solicită artista în proces

Despărțirea dintre Lidia Buble și Răzvan Simion, anunțată în 2020 ca fiind una matură și lipsită de tensiuni, a evoluat în timp într-un diferend juridic aflat în prezent pe rolul instanței. Deși la momentul separării prezentatorul TV transmitea un mesaj calm și elegant, realitatea de astăzi arată o ruptură complicată, marcată de acuzații, documente lipsă și pretenții financiare care au ajuns în fața instanței.

De la „îi redau libertatea” la sala de judecată

În 2020, Răzvan Simion anunța public despărțirea printr-un mesaj care părea să închidă frumos o relație de cinci ani. „Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine… îi redau libertatea”, declara el atunci. Nimic nu lăsa să se întrevadă conflictul care avea să urmeze.

Ani mai târziu, cei doi foști parteneri se regăsesc în tabere opuse, într-un proces complicat ce vizează modul în care au fost administrate contractele artistei în perioada relației.

Lidia Buble acuză lipsa de transparență în gestionarea contractelor

Artista a deschis proces atât împotriva lui Răzvan Simion, cât și împotriva firmei acestuia, Vânătorii de Zmeie SRL. Prin avocat, Lidia susține că nu a avut acces la contractele semnate în numele ei și că documentele nu i-au fost puse niciodată la dispoziție, potrivit cancan.ro.

„Reclamanta prin avocat dând lămuriri instanţei arată că între reclamantă şi pârâtul persoană fizică relaţia nu a fost una pur profesională, aceştia au fost parteneri de cuplu câtiva ani buni şi în această calitate au luat decizia de a colabora şi pe plan profesional. Contractele pentru publicitate nu ştie exact de cine au fost semnate pentru că ele nu au ajuns fizic niciodată la reclamantă, aceasta a prestat serviciile şi a participat la campaniile respective fără ca documentele în sine să îi fie puse la dispoziţie de către pârâtul persoană fizică.”

Avocatul continuă, explicând că, în mod obișnuit, astfel de contracte sunt semnate de artist în nume propriu, prin reprezentant: „Cel mai probabil, aşa cum este practica întregii industrii, sunt semnate de ea în nume propriu prin reprezentant, aşa cum este semnat şi contractul cu Cat Music… şansele ca aceste contracte să fie încheiate pe persoană fizică, statistic vorbind sunt de 99,99 %. Revine şi arată că acele contracte la care face referire nu au ajuns niciodată la reclamantă nici măcar în copie.”

Răzvan Simion respinge acuzațiile

De cealaltă parte, prezentatorul TV neagă ferm acuzațiile și afirmă că toate colaborările comerciale ale Lidiei ar fi fost derulate prin firma ei, nu prin a lui.

„Pârâţii prin avocat, precizează că aşa cum a arătat şi prin întâmpinare contractele încheiate cu Cafe #######, Disney şi H&M, s-au derulat de reclamantă prin intermediul firmei acesteia ##### ##### ### SRL, aceasta încasând sumele de bani în mod direct.”

Avocatul lui Răzvan a depus și documente suplimentare: „Depun la dosar anexe ale contractelor de coproductie nr. 11711 din data de 02.10.2017, pe care susţine că le-a obţinut din contabilitatea pârâtei. Acelaşi contract cu acelaşi număr este depus şi de către reclamantă, cu semnătura părţilor contractante, dar fără anexe…”

Lidia cere expertiză contabilă, Răzvan spune că nu există evidențe detaliate

Pentru a clarifica situația financiară, Lidia Buble a solicitat o expertiză contabilă care să stabilească exact sumele încasate de firma lui Răzvan Simion începând cu 2017.

În replică, prezentatorul afirmă că nu există o evidență detaliată pe fiecare proiect, ci doar centralizări generale ale cheltuielilor, ceea ce complică și mai mult procesul.

