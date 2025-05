Legătura dintre animația „ȚUP” și tradiția specială pe care Cristian Leonte a avut-o cu cei doi copii, Vladimir și Ania, când erau mici: „Am început de când fiul nostru avea câteva luni” / Exclusiv

Cristian Leonte, prezentator Știrile Pro TV și „România, te iubesc!”, interpretează mai multe personaje din „ȚUP”, prima serie animată VOYO. Și-a descoperit acest talent odată cu nașterea primului copil, Vladimir, căruia i-a citit povești pe voci de la doar câteva luni. A procedat la fel și cu fiica lui, Ania, în prezent fiindu-i foarte ușor să-și muleze vocea pe diferite personaje. În exclusivitate pentru Unica.ro, jurnalistul a dezvăluit cum a ajuns să facă parte din proiectul „ȚUP” și de ce îl recomandă și adulților.

Cum a ajuns Cristian Leonte să facă parte din proiectul „ȚUP!”

Cristian Leonte (50 de ani) are doi copii, un fiu și o fiică, Vladimir și Ania, din căsnicia cu jurnalista Paula Herlo (48 de ani). Foarte repede după nașterea lui Vladimir, Cristian a descoperit că se pricepe la a citi povești pe voci. A continuat tradiția și cu fiica lui, iar acum, când copiii sunt adolescenți, jurnalistul și-a folosit experiența pentru a da viață mai multor personaje din „ȚUP”, prima serie animată VOYO.

Ce l-a convins să accepte provocarea acestui proiect nou și diferit, de ce recomandă „ȚUP” și adulților, dar și ce a învățat din aventura personajului principal, descoperă în interviul de mai jos:

Ai interpretat mai multe personaje diferite, printre care Melcul Fulger și Tor. Cât de complicat este să-ți schimbi vocea pentru fiecare rol în parte?

Am început să citesc povești pe voci încă de când fiul nostru, Vladimir, avea câteva luni. Am făcut pe măgarul, cocoșul, cotoiul și ogarul din „Muzicanții din Bremen” de două ori pe seară, luni la rând. Și bineînțeles că i-am citit-o pe voci și Aniei, când a venit în viața noastră. De atunci cam toate poveștile au avut câte o voce, umană sau animală, inclusiv un trol într-o pădure întunecată. Așadar, nu e greu să fac vocea, e mai greu să găsesc personalitatea, să-mi închipui cam cum arată personajul, dacă e înalt sau scund, ce face în timp ce vorbește, din ce regiune vine și ce accent are, ce educație, dacă e bun sau malefic, cald sau coleric. Am ceva voci în registru…

„Eu nu sunt actor, sunt doar entuziast”

Ce te-a convins să accepți provocarea de a face parte din primul serial românesc de animație produs de VOYO?

De copil am fost fascinat, fascinat! de vocile din „Looney Tunes” – Bugs, Foghorn Leghorn, Elmer Fudd, Daffy Duck, dar și de „Muppets”. Iar mai târziu m-a cucerit Robin Williams, cu zecile lui de personaje create doar din voce. În teatrul românesc sunt pe veci vrăjit de vocea marelui George Constantin, cu nesfârșitele nuanțe între șoaptă și tunet. Mi-a plăcut dintotdeauna să aud voci expresive. Eu nu sunt actor, sunt doar entuziast, și am fost încântat să primesc propunerea de a crea la rândul meu pentru „Țup”.

Citisem deja povestea pentru site-ul poveștilecristinei.ro, unde sunt onorat să fiu povestitor într-o galerie de voci superbe, doar că în animație am primit personaje noi. Am conturat, împreună cu producătorul seriei, personaje cât se poate de apropiate de linia poveștii, acum a scenariului. Ne-am imaginat împreună cum se bucură, sare, cade sau se teme fiecare animăluț, și sper că am reușit să transmit interesant emoții și poate și umor.

„Țup e mai îndrăzneață decât am fost la vârsta ei – mi-ar fi plăcut să știu că și eu pot să îndrăznesc atât de mult”

„ȚUP” vorbește despre curaj, speranță și acceptare – ce înseamnă aceste valori pentru tine, în viața personală sau profesională?

Țup e mai îndrăzneață decât am fost la vârsta ei – mi-ar fi plăcut să știu că și eu pot să îndrăznesc atât de mult. Țup speră, dar se și ocupă să-și împlinească speranța, adică muncește, iar eu asta am învățat mai târziu decât ea. Iar în lumea largă, în care ne amestecăm atât de multe persoane și personalități, fără acceptarea celuilalt nu ajungem departe – e o nevoie pragmatică, dincolo de empatie.

A fost vreo replică sau vreo scenă care te-a emoționat sau ți-a rămas în minte în mod special?

Există o replică non-verbală, un pui de animal doar scâncește sau mormăie. Cred că suntem cu toții uneori în situația asta, când ceea ce avem de spus nu ajunge la celălalt pentru că nu este atent, sau nu are răbdare. E o mini-lecție de empatie foarte bună acolo.

„Am învățat că e mare păcat pe lume să nu-ți pui talentul la treabă, și că trebuie să muncești pentru rezultat, să nu renunți”

Cât de important este, în opinia ta, ca cei mici să aibă acces la povești românești cu mesaje atât de puternice?

Limba română contemporană, corectă și bogată, este foarte importantă pentru o bună dezvoltare a copilului. Acesta este un mesaj implicit puternic. Apoi curajul de a cere ajutor, și nevoia de a nu renunța, și încrederea pe care o dai și o primești doar construind sincer, aici văd eu valoarea poveștii lui Țup. Nu e nevoie să insist pe depășirea limitelor, dar e util să știm că relațiile noastre sociale se construiesc după modelul de acasă, iar dacă Țup poate ajuta la crearea în timp a unui anturaj bun și valoros, atunci a reușit.

Ai recomanda „ȚUP” și adulților? Ce credeți că au ei de câștigat din această poveste?

Aș recomanda „Țup” și adulților măcar pentru o lectură rapidă, pentru că este deja o carte consacrată în literatura pentru copii, și e bine să știi ce se scrie și cum în timpul tău. Cine știe, poate vor găsi într-o zi un partener de conversație tânăr chiar pe marginea cărții.

Ce ai învățat personal din povestea lui „ȚUP”?

Alex Donovici, autorul, este un povestitor fantastic, indiferent cât de neînsemnată era povestea pe care o spunea. Talentul lui ar fi rămas într-un cerc de câteva zeci de prieteni și cunoscuți dacă nu ar fi scris. Întâi pe blog, apoi cărțile. Am învățat că e mare păcat pe lume să nu-ți pui talentul la treabă, și că trebuie să muncești pentru rezultat, să nu renunți, și să fii pregătit să folosești momentul favorabil care vine în viața fiecăruia. Cât despre poveste în sine, curajul este poate calitatea pe care omul o uită cel mai ușor, deși poate face atât de mult cu ea.

