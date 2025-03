Laura Vicol, dezvăluiri despre rolul ei în compania Nordis, la nici o lună de la eliberarea din arest. „Altfel, poate, nu se ajungea unde s-a ajuns!” Ce a ieșit la iveală despre soțul ei

Laura Vicol a vorbit în podcastul lui Bursucu despre lucrurile care s-au petrecut în viața ei în ultimele luni, odată cu arestul preventiv în dosarul Nordis. Avocata a declarat că nu are nicio calitate în companie și că numele ei a fost legat de dosar doar pentru că este sonor.

Laura Vicol: „Eu nu am nicio calitate în Nordis!”

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 30 de zile la începutul lunii februarie în dosarul Nordis. Cei doi au fost eliberați din arestul preventiv după 10 zile și avocata a scăpat fără nicio măsură suplimentară, în timp ce soțul ei a rămas sub control judiciar.

Invitată în podcastul lui Bursucu, acesta a fost curios să afle dacă Laura Vicol a luat sau a profitat de bani din societatea Nordis.

„Soțul meu este asociat la Nordis. Pe lângă alți patru asociați și un administrator. Eu nu am nicio calitate în Nordis, nu am semnat în viața mea niciun act. La soțul meu la birou cred că am fost de maxim cinci ori, nu cunosc clienții Nordis. Nu am niciun amestec. Sunt Fram ursul polar într-un dosar în care eu trebuia să fiu mascotă. Pentru că altfel, poate, nu se ajungea unde s-a ajuns” – a declarat Vicol.

„Tu spui că numele tău a cântărit atât demult, încât trebuia cineva sonor. Soțul tău nu era atât de sonor…” – a continuat Bursucu. Iar avocata a explicat apoi că la mijloc este vorba despre o luptă politică, iar adevărul va ieși, în cele din urmă, la iveală.

„Nu era deloc sonor. Lucrurile astea sunt publice. Ei au o societate românească, cu capital exclusiv românesc, care au făcut ceva în România. Produs pur românesc, fără credite la bancă. Au vrut ei să facă ceva românesc în România, asta e de fapt, situația. A deranjat foarte mult că au ieșit dintr-o anumită pătrățică.

Au demonstrat că poată să facă singuri, fără protecție și fără sprijin, ceva românesc în România, de mare amploare. Este o luptă politică, concurențială. Adevărul o să iasă la iveală! Îmi doresc să văd fețele tuturor care vor realiza că s-a dorit distrugerea unei companii românești” – a mai spus ea, precizând apoi că a fost închisă 10 nopți din viața mei și a copiilor ei, doar pentru este soția unui asociat.

Laura Vicol, deranjată de ce s-a zvonit despre copiii ei

Laura Vicol a mai mărturisit că s-au spus lucruri neadevărate nu numai despre ea, dar și despre familia ei. Avocata l-a dat ca exemplu pe fiul ei cel mare, despre care s-a zvonit că ar conduce bolizi de lux, când, în realitate el nu are permis de conducere.

„Au spus de copilul meu cel mare, care este un copil extraordinar, la fel ca și ceilalți doi, care învață. Și râdea la un moment dat, când l-am sunat de la ‘cofetărie’ (n.r. – din arest)… Eu sunt foarte cumpătată mai ales când este vorba de ei, i-am învățat foarte bine, spune eu. Cel mare avea 200 lei pe weekend când avea 18 ani. Normal că puteam să-mi permit să-i dau mai mult. Dar nu i-am dat. L-am învățat într-o anumită direcție și cu anumite principii.

Și își cumpăra floricele de la magazin, acum 6-7 ani, să se ducă cu ele la film. Și îmi spunea acum când l-am sunat – Auzi, să nu mai spui de mine că am cheltuit foarte mult, că mi-a calculat DIICOT-ul banii, cred că 800 de euro îmi dădeai pe lună și din ei, vezi că am bonurile la cărțile pe care mi le-am cumpărat. Copilul meu este olimpic internațional la literatură clasică. Au spus de el că a condus bolizi de lux… copilul meu nu are carnet! De două ori a dat și a picat sala” – i-a mai spus Laura Vicol lui Bursucu.

