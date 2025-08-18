Laura Vicol a sfidat legea în tribune la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională

Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, cercetată de DIICOT pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune în dosarul Nordis, printre altele, a fost prezentă la meciul dintre FCSB și Rapid, de duminică, 17 august, pe Arena Națională. Avocata a fost surprinsă sfidând legea în tribune.
Laura Vicol (50 de ani) a asistat la derby-ul dintre Rapid și FCSB, disputat pe Arena Națională. Avocata a atras toate privirile într-un maieu alb și pantaloni Louis Vuitton. În plus, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a purtat un lănțișor „Amal”, din aur galben de 14 K, în valoare de 7.400 de lei și o borsetă Chiara Ferragni de aproximativ 1.300 de lei, potrivit Gazeta Sporturilor.
Nu a atras atenția doar prin ținuta extravagantă, ci și prin faptul că a fumat dintr-un dispozitiv electronic pentru tutun, lucru interzis pe stadioanele din România.
Potrivit Federației Române de Fotbal, citată de Gazeta Sporturilor, spectatorii sunt obligați: „să nu fumeze în spațiul tribunelor; interdicția este valabilă și pentru persoanele care folosesc țigara electronică. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate de pe terasamentul exterior al Tribunei I, Tribunei a II-a, Peluzei I și Peluzei a II-a”.
Laura Vicol este o prezență constantă la meciurile celor de la FCSB, după ce, la începutul anului, a petrecut 10 zile în spatele gratiilor. Avocata a fost reținută de DIICOT sub acuzația că a făcut parte dintr-un grup infracțional cercetat pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele.
Potrivit GSP.ro, Nordis are peste 1.200 de creditori care-și cer în instanță banii înapoi. Printre ei, patru nume din fotbal: foștii jucători Alessandro Caparco, Adrian Ropotan, Florin Gardoș și Cristi Bărbuț, fotbalist la Unirea Slobozia.