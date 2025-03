Laura Vicol a pierdut o sarcină când a fost reținută de DNA în trecut. Ce i s-a întâmplat acum 10 ani. „Cu voia lui Dumnezeu, am…”

Laura Vicol a intrat în atenția tuturor odată cu izbucnirea scandalului imobiliar Nordis, după ce a ieșit la iveală că soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar principal al firmei a păgubit sute de persoane care au plătit sume importante pe apartamente care există doar pe hârtie. Dar în trecut ea a mai avut probleme cu legea, fiind reținută într-un dosar DNA, episod care a coincis și cu pierderea unei sarcini.

Laura Vicol a pierdut o sarcină în urmă cu un deceniu

Laura Vicol a fost invitată în podcastul lui Bursucu și a vorbit acolo despre toate lucrurile care i s-au întâmplat în ultimele luni, de când cu scandalul Nordis, dar nu numai. Avocata a fost deschisă și a răspuns și întrebărilor mai delicate legate de viața personală puse de gazda podcastului.

Laura Vicol a povestit că arestarea de la mijlocul lunii februarie nu este prima ei ciocnire cu oamenii legii. În urmă cu 10 ani, avocata a mai fost reținută într-un dosar instrumentat de DNA. Iar episodul a marcat-o atât de tare, încât îl asociază cu pierderea unei sarcini care s-a întâmplat în acea perioadă. Familia Laurei Vicol a avut și ea de suferit după reținerea ei și unul dintre marile regrete ale sale este acela că bunica ei nu a mai apucat momentul în care a fost achitată și eliberată.

„Mama m-a crescut singură. Eu nu am avut niciodată bonă la copii, mi i-au crescut mama și bunica, care a murit acum zece ani, fără să știe că eu voi fi achitată definitiv. A prins doar prima achitare și am pierdut și o sarcină atunci. Dar, cu voia lui Dumnezeu, am depășit momentele astea”, a povestit Laura Vicol în podcastul lui Bursucu.

Citeşte şi: Laura Vicol, despre oamenii păgubiți de schema Nordis: „Au fost îndoctrinați”. Ce se întâmplă cu compania după ce ea și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost eliberați din arestul preventiv

Citeşte şi: Cum arată spectaculoasele locuințe deținute de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă în București și Monaco / Foto

Citeşte şi: Cum își ademenea Laura Vicol colegii în afacerea Nordis. Avocata lui Călin Georgescu, țepuită de fosta șefă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților

Citeşte și: Laura Vicol, la spital după ce a ieșit din arest: „Au vrut să mă opereze”. Cu ce s-a confruntat avocata în închisoare

Ce spune Laura Vicol despre zvonurile care au apărut despre copiii ei după scandalul Nordis

Tot în cadrul aceluiași podcast, avocata a povestit că s-ar fi spus despre fiul ei cel mare că ar conduce mașini luxoase. Dar tânărul nu are permis conducere…

„Au spus de copilul meu cel mare, care este un copil extraordinar, la fel ca și ceilalți doi, care învață. Și râdea la un moment dat, când l-am sunat de la ‘cofetărie’ (n.r. – din arest)… Eu sunt foarte cumpătată mai ales când este vorba de ei, i-am învățat foarte bine, spune eu. Cel mare avea 200 lei pe weekend când avea 18 ani. Normal că puteam să-mi permit să-i dau mai mult. Dar nu i-am dat. L-am învățat într-o anumită direcție și cu anumite principii.



Și își cumpăra floricele de la magazin, acum câțiva ani, să se ducă cu ele la film. Și îmi spunea acum când l-am sunat – Auzi, să nu mai spui de mine că am cheltuit foarte mult, că mi-a calculat DIICOT-ul banii, cred că 800 de euro îmi dădeai pe lună și din ei, vezi că am bonurile la cărțile pe care mi le-am cumpărat. Copilul meu este olimpic internațional la literatură clasică. Au spus de el că a condus bolizi de lux… copilul meu nu are carnet! De două ori a dat și a picat sala” – i-a mai spus Laura Vicol lui Bursucu.

Foto – capturi Youtube, Facebook

Urmărește-ne pe Google News