Jador și Oana Ciocan au apărut împreună la emisiunea „MediCOOL” după ce artistul a anunțat că locuiesc separat: „Nu mai divorțați? Ce naiba se întâmplă?”

Jador și Oana Ciocan au apărut împreună la emisiunea „MediCOOL” după ce artistul a anunțat că locuiesc separat. Cei doi au fost zâmbitori și relaxați, alimentând zvonurile despre o posibilă împăcare.

Jador și Oana Ciocan trec printr-o perioadă delicată în căsnicia lor, la mai puțin de un an de când au devenit părinți. Artistul a anunțat că ia o pauză de la muzică și că el și Oana nu mai locuiesc împreună, dar că încă nu au avut discuții despre divorț. La scurt timp după aceste declarații, Jador și Oana au apărut împreună la emisiunea „MediCOOL”, care se filmează în avans.

„Vorbim despre relații, știm că vă place dragostea, știm că vă plac piesele domnului de față, care sunt doar despre dragoste și avem sfaturi de la Jador pentru bărbați”, a spus Oana Ciocan.

„Nu mai divorțați? Ce naiba se întâmplă, dați și voi un comunicat, ceva!”

Atmosfera destinsă dintre cei doi în timpul emisiunii „MediCOOL” a ridicat semne de întrebare. Limbajul nonverbal și apropierea lor au fost interpretate de mulți telespectatori drept un semn al unei posibile reconcilieri. „Nu mai divorțați? Ce naiba se întâmplă, dați și voi un comunicat, ceva!”, a comentat un internaut.

Pe de altă parte, există fani care au realizat că emisiunea a fost filmată înainte de confirmarea separării celor doi. „Probabil au filmat mai demult”, a scris un alt internaut. Potrivit Cancan, materialul ar putea fi chiar din perioada Crăciunului.

