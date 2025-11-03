Iustina Loghin și Cornel Luchian de la „Insula Iubirii” au rupt turta fiicei lor. Ce a ales Ivana Nectaria de pe tavă

La un an de la venirea pe lume a fiicei lor, Ivana Nectaria, Iustina Loghin și Cornel Luchian, cunoscuți publicului din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, au marcat aniversarea micuței cu o petrecere plină de emoție și rafinament.

Evenimentul a avut loc la finalul lunii octombrie și a fost organizat cu grijă de cei doi părinți, care au dorit ca totul să fie perfect pentru primul an din viața fiicei lor.

Ruperea turtei: Ce a ales Ivana de pe tavă

Decorul a fost ales în tonuri delicate de alb și roz, cu flori și baloane care au transformat locația într-un spațiu de poveste. Printre invitați s-au numărat și foști concurenți ai emisiunii „Insula Iubirii”, precum Simona Butură și Cristina Rotaru, care au venit să celebreze alături de familie acest moment special.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale petrecerii a fost ruperea turtei, tradiție românească ce marchează împlinirea primului an de viață al copilului. Nașii au fost cei care au oficiat ritualul, iar Ivana a fost în centrul atenției. De pe tava pregătită cu obiecte simbolice, micuța a ales o seringă și o perie de păr, semne care, potrivit tradiției, ar putea indica o viitoare carieră în domeniul medical sau al frumuseții.

Iustina Loghin a devenit mamă pentru prima oară anul trecut

Iustina Loghin, vizibil emoționată, a împărtășit imagini de la eveniment pe rețelele de socializare, unde a scris că trăiește cele mai frumoase momente din viața ei de când a devenit mamă. Ivana Nectaria s-a născut pe 29 octombrie 2024 și a fost botezată la finalul lunii decembrie, cu doar două zile înainte de a împlini două luni.

Relația dintre Iustina și Cornel a fost una intensă încă din timpul filmărilor în Thailanda, unde au intrat în competiție având deja nunta programată. În ciuda provocărilor și tensiunilor din cadrul emisiunii, cei doi au reușit să depășească momentele dificile și să-și întemeieze o familie. Unul dintre cele mai emoționante momente din parcursul lor a fost atunci când Iustina i-a oferit lui Cornel, de ziua lui, un test de sarcină pozitiv, anunțând astfel venirea pe lume a Ivanei.

După ce au devenit părinți, Iustina apovestit că partenerul ei este un tată implicat.

„El își dorea foarte mult să avem un copil împreună (…) N-am fi rămas împreună doar pentru copil, un copil ajută relația, dar nu poți să stai nefericit într-o relație. Mi se pare că suntem foarte fericiți, mai ales de când o avem și pe Ivana. Cornel e un tată implicat. El a vrut să se implice de la început, adică dacă vreau să plec undeva, pot să o las cu ea (…) Se descurcă mai bine decât mine uneori. Cornel spune că sunt o mamă foarte bună” a mărturisit Iustina.

