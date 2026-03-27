Iulia Albu, supărată pe fostul soț care a dezvăluit că fiica lor are un iubit: „Trebuie lăsată să își trăiască viața dincolo de ochiul public”

Mihai Albu a vorbit despre viața sentimentală a Mikaelei, copilul lui și al Iuliei Albu, dezvăluind că are un iubit. Mama adolescentei nu a fost prea fericită la auzul acestor declarații și spune că fata ar trebui să fie lăsată să își trăiască viața dincolo de ochiul public.

Iulia Albu, deranjată de dezvăluirile lui Mihai Albu în legătura cu fiica lor

Mihai Albu a vorbit despre relația Mikaelei cu iubitul ei, lucru care nu i-a picat deloc bine Iuliei Albe. Criticul de modă a lăsat să se înțeleagă că fostul ei soț a fost indiscret, lucru care a deranjat-o profund.

În cadrul unui interviu pentru Revista Viva, Iulia Albu a fost întrebat dacă l-a cunoscut pe iubitul fiicei sale și cum se înțelege cu el.

„Nu s-a ascuns. E un băiat tot de vârsta ei, dar nu este însă de la același liceu. Multe convorbiri telefonice cu el au fost de față cu mine și atunci am văzut timbrul, tonul și cum se vorbește”, a spus Iulia Albu.

Întrebată cum se înțelege cu partenerul fiicei sale, Iulia Albu a ținut să clarifice anumite aspecte și a recunoscut că a deranjat-o faptul că tatăl ei a spus public aspecte intime din viața adolescentei.

„Mikaela nu are iubit, are un prieten. M-a deranjat la acel moment faptul ca tatăl ei a ales să facă public acest aspect al vieții ei. Mikaela este un copil bun și, ca orice adolescent, trebuie lăsată să își trăiască anumite aspecte ale vieții ei dincolo de ochiul public. Ține cumva de o anumită igienă etică. Am discutat subiectul și lucrurile au fost înțelese. În fond, amândoi dorim ce este mai bine pentru Mikaela”, a spus Iulia Albu.

Ce își reproșează Iulia Albu ca mamă

Iulia Albu recunoaște că are câteva lucruri pe care și le reproșează ca mamă, de la faptul că a lucrat prea mult până la lipsa răbdării în diferite situații.

Totuși, vedeta spune că intenționează să se schimbe și să aibă mai multă răbdare cu fiica ei.

„Da! Am lucruri pe care mi le reproșez ca mamă. Faptul că am lucrat până la epuizare de prea multe ori și în multe zile ajungeam acasă când Mikaela deja dormea, faptul că nu am ieșit cu ea din țară, faptul ca uneori îmi pierd răbdarea… și asta intenționez să schimb”, a continuat Iulia Albu.

