Irinel Columbeanu, propunere neașteptată pentru fosta soție, Monica Gabor, și partenerul ei, Mr. Pink

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Irinel Columbeanu și-a petrecut Paștele în singurătate, într-un azil din Ghermănești, departe de familia sa. Fiica lui, Irinuca, nu l-a sunat și nu a confirmat dacă îl va vizita, fiind plecată în Dubai. Fostul afacerist a dezvăluit ce propunere i-a făcut fostei soții, Monica Gabor, și actualului ei soț, Mr. Pink.

Irinel Columbeanu, Paște trist departe de fiica sa

Paștele, sărbătoarea familiei și a regăsirii sufletești, a fost marcat anul acesta de dor și reflecție pentru Irinel Columbeanu. Fostul milionar, care trăiește de trei ani într-un cămin din Ghermănești, a dezvăluit într-un interviu pentru Cancan detalii despre viața sa actuală, relația cu fiica sa, Irina, și legătura pe care o păstrează cu fosta soție, Monica Gabor, și partenerul acesteia, Mr. Pink.

Pentru Irinel Columbeanu, sărbătorile pascale nu mai sunt ce au fost odinioară. „Irinuca nu m-a sunat”, a mărturisit el, într-un interviu pentru Cancan. Fiica sa, aflată în Dubai, nu i-a dat de veste dacă va veni în vizită de Paște. „Am vorbit cu ea acum o săptămână, dar mi-a spus că îi este dificil să îmi scrie mesaje de acolo”, a adăugat fostul milionar. Cu toate acestea, Irinuca îl sprijină financiar, ajutându-l la plata cheltuielilor pentru căminul în care locuiește.

Viața simplă din azil

În contrast cu viața luxoasă de odinioară de la reședința din Izvorani, zilele lui Irinel Columbeanu la Ghermănești sunt modeste, dar încărcate de reflecție. „Mă trezesc și, de obicei, merg la biserica baptistă Buna Vestire. Asta fac în fiecare duminică”, a povestit el, adăugând că schimbarea religiei a fost inspirată de exemplul tatălui său. „Este plină de harul lui Dumnezeu”, a spus Columbeanu despre viața lui după decizia de a trece la credința baptistă.

În ciuda dificultăților vieții din azil, Columbeanu își păstrează optimismul și apreciază liniștea și simplitatea noii sale existențe, departe de opulența cu care era obișnuit.

Irinel Columbeanu, propunere neașteptată pentru fosta soție, Monica Gabor, și partenerul ei, Mr. Pink

Întrebat despre sărbătorile de Paște din trecut, fostul milionar a recunoscut că acestea nu aveau aceeași rezonanță spirituală. „Nu prea sărbătoream când stăteam la Izvorani. Eram mult mai păcătos. Nu mergeam la biserică”, a povestit el cu sinceritate.

În ceea ce privește relația cu fosta sa soție, Monica Gabor, și partenerul acesteia, Mr. Pink, Columbeanu a dezvăluit că păstrează legătura cu amândoi. „I-am invitat, și pe ea, și pe Mr. Pink de ziua mea, pe 27 mai, să petrecem la Casa Doina”, a spus el, menționând că nu a primit încă un răspuns. În plus, a precizat că a discutat cu Mr. Pink despre viitorul Irinucăi: „M-a sfătuit să o las pe Irina să trăiască cu el și cu cei de acolo“.

Foto: Facebook; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News