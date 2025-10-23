Ioana Ginghină le dă replica celor care au criticat-o pentru că ia cursuri de dans lasciv, pe tocuri: „Oameni triști și limitați”

Ioana Ginghină le-a dat replica celor care au criticat-o pentru că ia cursuri de dans lasciv pe tocuri. Actrița a precizat, însă, că a primit mai multe comentarii apreciative, decât negative, după ce a publicat imagini din timpul cursului de dans.

Ioana Ginghină, replică pentru cei care au criticat-o pentru că ia cursuri de dans lasciv, pe tocuri

Ioana Ginghină a decis să ia cursuri de dans pe tocuri la 48 de ani din mai multe considerente. Pe lângă faptul că o ajută să se mențină în formă și reprezintă un atu în plus pentru ea ca actriță, Ioana spune că un alt lucru care a atras-o a fost sentimentul de apartenență la o comunitate de femei care au încredere în ele.

„Comentariile au fost mai multe pro, decât de ură. Dar, dacă oamenii sunt atât de limitați, ca să nu zic proști, și nu înțeleg că vârsta nu contează și că pot să am un hobby și, dacă vreau, și la 80 de ani să dansez tot o să dansez. Doi ar fi faptul că sunt actriță și orice aptitudine nouă în viața mea mă face să am o paletă mai largă de roluri. Dacă mâine se dă un casting și se caută o femeie de 50 de ani care să știe să danseze pe tocuri, eu am șansa să iau rolul. Plus că eu fac sport! Eu nu merg la sală, am sala la mine acasă și, dacă mai vreau să fac ceva, fac într-o comunitate. Eu acolo la clasă sunt cu multe femei, de toate vârstele și care au diverse meserii. Dar hate-ul este de la niște oameni triști și limitați care nu știu să-și trăiască viața. Îmi pare foarte rău pentru ei. Eu încerc, prin conținutul meu, să le deschid ochii. Dacă ei vor să rămână încuiați, atunci e problema lor”, a spus Ioana Ginghină, pentru Click!.

Citește și: Ioana Ginghină, replică pentru cei care o critică pentru că încă mai vorbește despre Alexandru Papadopol, la șase ani de la divorț: „Vă răspund”

„Să vină femeile să danseze ca să-și descopere senzualitatea!”

Ioana Ginghină este mândră de ea pentru că a avut curajul de a încerca ceva nou. Deși i s-a spus că nu se pricepe, actrița este încrezătoare că repetiția este mama învățăturii și este motivată să continue.

„Eu sunt foarte mândră de mine, de aceea și postez. Asta a fost a doua repetiție, de aia probabil mi-am atras toate comentariile acelea cu: «Vai, că nu te pricepi!». Eu zic că sunt foarte bine. Nu e tocmai ușor să faci sfoara”, a explicat.

Totodată, Ioana a explicat că nu a publicat imagini cu ea dansând din nevoia de validare, ci pentru a promova cursul de dans către alte femei.

„Mai era un comentariu de genul: «Cum te expui așa și de ce simți nevoia de validare?!». Nu simt nevoia de validare. Eu nu simțeam nevoia să mi se zică că sunt frumoasă și că dansez frumos. Eu am postat să fac reclamă acestui loc care este foarte frumos. Fetele sunt foarte mișto, ieșim împreună. E o energie foarte frumoasă, suntem numai gagici. Și în urma postării mele, Corina, profesoara noastră de dans, a mai putut face o clasă! Să vină femeile să danseze ca să-și descopere senzualitatea!”, a mai transmis actrița.

Citește și: Ioana Ginghină și-a prins soțul vorbind cu o femeie care are doi copii: „A început să îi trimită poze intime. Acum e disperat”

„Știu clar ce deranjează, că hate-ul e în mare parte tot de la femei”

În încheiere, Ioana Ginghină a spus că înțelege de unde izvorăște ura față de această nouă pasiune a ei. Actrița este de părere că multe femei sunt frustrate că nu au aceeași încredere în sine și senzualitate precum alte femei mai în vârstă decât ele. Pentru a-și susține punctul de vedere, Ioana a vorbit despre Jennifer Lopez.

„Sincer, știu clar ce deranjează, că hate-ul e în mare parte tot de la femei. Nu le deranjează că dansez eu, până la urmă sunt în niște colanți. Dar, fetele alea de la sală care stau cu colanții creți la fund și își arată bucile?! Alea mi se par penale, nu eu. Dar, le deranjează sexualitatea și senzualitatea. Asta a fost și la JLo. Când tu vezi o femeie, «o babă», cum zic ei, care are o senzualitate de 10 ori mai puternică decât tine, te frustrează! Zici: «Doamne, eu am 30 de ani, sunt frumoasă și eu nu am putut găsi niciun bărbat. Asta are trei, cinci». Deci, e clar că «baba asta» are senzualitate, are acel ceva și asta le face să fie ele limitate. Se pun singure pe un loc inferior mie. Nu există concurență între mine și ele. Sunt niște triste”, a încheiat Ioana Ginghină.

Foto: Instagram/@ioanaginghina

Urmărește-ne pe Google News