Imagini emoționante de la priveghiul lui Iulian Mugurel Vrabete, basistul Holograf. Dan Helciug, Ducu Bertzi și Tavi Colen, printre cei care au venit să-și ia rămas bun

Momente emoționante la Sala Palatului, unde fanii și artiștii își iau rămas bun de la Iulian Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, decedat la 70 de ani. Ceremonia continuă sâmbătă cu incinerarea la Crematoriul Vitan Bârzești.

Imagini emoționante de la priveghiul lui Iulian Mugurel Vrabete, basistul Holograf

Iulian Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață joi, la vârsta de 70 de ani, răpus de o boală incurabilă, au transmis colegii lui de formație. Sicriul cu trupul neînsuflețit al muzicianului a fost depus vineri pe scena Sălii Palatului. Fani și colegi de breaslă au venit, cu respect și emoție, să-i aducă un ultim omagiu. Vrabete lasă în urmă amintiri prețioase și o moștenire muzicală notabilă.

Potrivit Libertatea, sute de fani, prieteni și artiști au venit să-i aducă un ultim omagiu. Ceremonia de rămas bun, care a început la orele 14:00 și va ține până la 20:00, a adunat oameni care au așteptat la coadă, unii ținând flori sau coroane, pentru a-și lua rămas bun de la unul dintre cei mai îndrăgiți muzicieni români. „A fost sufletul trupei Holograf. Ne va lipsi enorm”, a declarat unul dintre admiratori.

Dan Helciug, Ducu Bertzi și Tavi Colen, printre cei care au venit să-și ia rămas bun

Atmosfera din interiorul Sălii Palatului a fost una profund emoționantă. Sicriul a fost înconjurat de flori și lumânări, iar melodiile trupei Holograf au completat momentul încărcat de amintiri. Prieteni apropiați și colegi de breaslă, precum Silviu Andrei, Dan Helciug, Ducu Bertzi și Tavi Colen, au fost acolo pentru a-și arăta respectul și a-i spune adio lui Iulian Vrabete. Membrii trupei Holograf, alături de care artistul a scris istorie pe scena din România, au fost prezenți pentru a-și lua rămas bun de la prietenul și partenerul lor.

Ceremonia funerară va continua sâmbătă dimineață, între orele 09:00 și 11:00, la Crematoriul Vitan Bârzești, unde trupul artistului va fi incinera.

„Muzica lui va dăinui pentru totdeauna”

Iulian Mugurel Vrabete a fost un nume de referință pentru muzica rock românească, contribuind timp de decenii la succesul incontestabil al uneia dintre cele mai iubite formații autohtone, Holograf. Plecarea sa lasă un gol imens, dar și o amprentă de neșters în inimile celor care l-au cunoscut și iubit. „Muzica lui va dăinui pentru totdeauna”, a spus emoționat un fan, citat de Libertatea.

Foto: Libertatea / Dumitru Anghelescu

Urmărește-ne pe Google News