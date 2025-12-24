Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”

Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan, au primit cel mai frumos cadou de Crăciun: au devenit părinți pentru prima oară. Anunțul a fost făcut de Iancu Sterp pe Instagram. Cei doi au împărtășit primele imagini cu băiețelul lor, aducând bucurie celor care îi urmăresc și apreciază.
Iancu Sterp, fost concurent la Survivor România și fratele cântărețului de manele Culiță Sterp, a dezvăluit încă din luna octombrie că va deveni tată de băiat. La scurt timp după nașterea fiului său, el a publicat un videoclip din camera de spital, unde apare alături de Denisa și nou-născut.
„Da, da, da! A născut nevasta mea. Da, da, da”. Denisa, surprinsă, a întrebat: „Ce faci?”. Răspunsul lui Iancu a fost jovial: „Fac o filmare, să o avem amintire. Suge, e flămând? Ăsta s-a născut flămând, ca tată-său”.
Înainte de marele eveniment, Denisa a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „În lumina acestor zile, iubirea noastră așteaptă în liniște. Azi sau mâine vine pe lume bebelușul nostru. Sărbători fericite… pentru noi, cele mai frumoase de până acum”.
Cum a început povestea de dragoste dintre Iancu Sterp și Denisa Coțolan
Iancu Sterp și Denisa Coțolan s-au căsătorit în octombrie anul trecut. Cununia civilă, cu o tematică de inspirație western, a avut loc pe 20 octombrie, într-un cadru intim, la Hunedoara. Nunta a avut loc o săptămână mai târziu, pe 27 octombrie, în orașul Hațeg.
Fostul concurent de la Survivor România și soția lui s-au cunoscut în liceu și au format un cuplu când ea era în clasa a IX-a, iar el în clasa a X-a. La un moment dat, au luat-o pe drumuri separate, însă s-au intersectat din nou ani mai târziu. Iancu a mărturisit că Denisa a fost singura fată de care s-a îndrăgostit și pe care a iubit-o, motiv pentru care nu și-a putut lua gândul de la ea în anii în care au fost separați.
Foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.