Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți pe 23 decembrie 2025, cu doar o zi înainte de Ajunul Crăciunului. Iancu a împărtășit primele imagini emoționante cu băiețelul lor, pe rețelele sociale.

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți pentru prima oară

Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan, au primit cel mai frumos cadou de Crăciun: au devenit părinți pentru prima oară. Anunțul a fost făcut de Iancu Sterp pe Instagram. Cei doi au împărtășit primele imagini cu băiețelul lor, aducând bucurie celor care îi urmăresc și apreciază.

Iancu Sterp, fost concurent la Survivor România și fratele cântărețului de manele Culiță Sterp, a dezvăluit încă din luna octombrie că va deveni tată de băiat. La scurt timp după nașterea fiului său, el a publicat un videoclip din camera de spital, unde apare alături de Denisa și nou-născut.

„Da, da, da! A născut nevasta mea. Da, da, da”. Denisa, surprinsă, a întrebat: „Ce faci?”. Răspunsul lui Iancu a fost jovial: „Fac o filmare, să o avem amintire. Suge, e flămând? Ăsta s-a născut flămând, ca tată-său”.

Înainte de marele eveniment, Denisa a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „În lumina acestor zile, iubirea noastră așteaptă în liniște. Azi sau mâine vine pe lume bebelușul nostru. Sărbători fericite… pentru noi, cele mai frumoase de până acum”.

Citește și: Unde a ajuns Dan Capatos, după ce a plecat de la Antena 1: „Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust”

Cum a început povestea de dragoste dintre Iancu Sterp și Denisa Coțolan

Iancu Sterp și Denisa Coțolan s-au căsătorit în octombrie anul trecut. Cununia civilă, cu o tematică de inspirație western, a avut loc pe 20 octombrie, într-un cadru intim, la Hunedoara. Nunta a avut loc o săptămână mai târziu, pe 27 octombrie, în orașul Hațeg.

Fostul concurent de la Survivor România și soția lui s-au cunoscut în liceu și au format un cuplu când ea era în clasa a IX-a, iar el în clasa a X-a. La un moment dat, au luat-o pe drumuri separate, însă s-au intersectat din nou ani mai târziu. Iancu a mărturisit că Denisa a fost singura fată de care s-a îndrăgostit și pe care a iubit-o, motiv pentru care nu și-a putut lua gândul de la ea în anii în care au fost separați.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News