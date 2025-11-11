Georgică Cornu, victorie în instanță. Marina Almășan trebuie să-i dea 200.000 de euro

Georgică Cornu, aflat în conflict juridic cu fosta sa parteneră Marina Almășan, a obținut o victorie importantă în instanță. Tribunalul București a admis cererea sa de eșalonare a taxei judiciare de timbru, în procesul prin care solicită returnarea sumei de 200.000 de euro, bani pe care susține că i-a oferit vedetei la începutul relației pentru a-și achita datoriile din partajul cu Victor Socaciu.

Taxa de timbru, împărțită în 24 de rate

Pentru a putea demara acțiunea în instanță, Cornu trebuia să achite o taxă de timbru de 13.559,8 lei. Având în vedere dificultățile financiare în care se află, acesta a cerut fie diminuarea taxei, fie plata în rate. Tribunalul București a decis: „Admite în parte cererea. Eșalonează obligația de plată a taxei judiciare de timbru în cuantum de 13.559,8 lei în 24 de rate lunare egale, de 565 de lei fiecare, scadentă în data de 25 ale fiecărei luni, începând din luna ianuarie 2026.”

Instanța a mai precizat că decizia va fi comunicată organelor fiscale competente pentru recuperarea taxei, după rămânerea definitivă a hotărârii. Părțile au drept de cerere de reexaminare în termen de cinci zile de la comunicare.

Procesul cu Marina Almășan continuă

În fața instanței, Georgică Cornu a explicat că nu dispune de suma necesară pentru achitarea integrală a taxei. Avocata sa, Dalina Terzi, a susținut că fostul milionar „întrunește condițiile avute în vedere de lege pentru acordarea unei forme de ajutor public judiciar”. Aceasta a adăugat: „Domnul Cornu nu a beneficiat niciodată de ajutor public judiciar, iar situația dânsului financiară de astăzi este rezultatul, pe termen lung, al acuzațiilor de evaziune fiscală de acum 12–13 ani, acuzații clasate.”

Cornu cere ca Marina Almășan să îi returneze 200.000 de euro, sumă pe care susține că i-a oferit în perioada în care formau un cuplu. Potrivit acestuia, banii au fost destinați achitării unor datorii personale ale vedetei, însă relația s-a încheiat, iar suma nu a fost restituită. Procesul urmează să continue, iar decizia privind eșalonarea taxei de timbru îi permite lui Cornu să își susțină cauza în instanță.

Marina Almășan a cerut ordin de protecție împotriva lui Cornu

Relația dintre Georgică Cornu și Marina Almășan a fost, inițial, una discretă, caracterizată de susținere reciprocă și apariții comune în spațiul public. Însă, în vara anului 2024, dinamica s-a schimbat radical după ce Marina Almășan a solicitat un ordin de protecție, acuzându-l pe Cornu că i-ar fi adresat amenințări cu moartea. Deși instanța nu a confirmat existența unor agresiuni fizice, a considerat că mesajele repetate cu conținut afectiv și comportamentul emoțional al afaceristului justifică impunerea unei măsuri restrictive. Prin urmare, timp de un an, Georgică Cornu a fost obligat să poarte o brățară electronică de supraveghere și să evite orice contact sau apropiere de fosta sa parteneră.

La data de 4 august 2025, măsura de protecție impusă lui Georgică Cornu a ajuns la termen, iar acesta a scăpat de obligația purtării brățării electronice. Marcând momentul, afaceristul a transmis un mesaj detaliat pe rețelele sociale, în care și-a exprimat nemulțumirea și tristețea legate de felul în care a fost perceput și tratat pe parcursul restricției.

„După 12 ani de loialitate, de sprijin (moral, profesional și material) și de afecțiune sinceră, femeia lângă care am crezut că voi îmbătrâni (…) a ales să mă transforme în ochii unei țări întregi într-un pericol iminent. Brățara asta – pe care am detestat-o 365 de zile la rând – m-a ajutat să văd că am fost doar folosit pentru beneficiile financiare (…) și că am fost aruncat cât colo atunci când situația mea financiară nu a mai putut susține capricii”, a scris Cornu pe contul personal de Facebook.

