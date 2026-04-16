Frații Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima lor piesă, „Mamacita”. Reacții pro și contra online: „Au dat hitul ăla mare” / „Total nepotrivită vârstei lor”

Frații Velea, Dominic și Akim, au lansat prima lor piesă împreună. Băieții Antoniei și ai lui Alex Velea cântă melodia „Mamacita”, lansată joi, 16 aprilie.

Frații Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima lor piesă, „Mamacita”

Dominic și Akim Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima lor piesă împreună, „Mamacita”. „Iubițiiiiiii meiiiiiii”, a comentat Antonia în mediul online.

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea, / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa”, este refrenul piesei „Mamacita”.

Păreri pro și contra

Melodia a fost primită cu entuziasm de unii și cu reticență de alții. În timp ce unii au catalogat piesa drept un hit, alții au fost de părere că versurile nu sunt potrivite pentru doi copii de 11 și 9 ani.

„Eu la vârsta voastră încă mă jucam cu mașinuțele și voi o dați cu Mamacita (râde)”, a comentat cineva pe Facebook. „Aș fi total de acord dacă copiii de vârsta lor ar face muzica pe care o simt, nu texte scrise de tati/mami, de oameni bătrâni și frustrați”, a scris altcineva.

O femeie i s-a adresat direct lui Alex Velea în comentarii. „Alex Velea, sigur este muzică potrivită pentru copii? Eu știu.. când scrii «că o fac a mea» sună altfel, înțelegi? Pentru adulți știm unde bate melodia. Și dansul, well, pare tot de adult, aproape.. ciudat, să nu spun altfel, că e urât. Să nu ajungă copiii precum Eva Măruță, urâți de tot publicul. Acum, voi știți”, a scris.

„O melodie total nepotrivită vârstei lor”

„O melodie total nepotrivită vârstei lor, niște versuri cam greu de digerat pentru vârsta lor. Ce înțeleg ei din «nu mă las până nu o fac a mea»?”, a fost un alt comentariu.

„Au dat hitul ăla mare”

Au fost însă și oameni care i-au felicitat pe frații Velea pentru reușita lor. „Bravo lor! Românii așa sunt, plini de ură, dar la final iubirea învinge”, a comentat cineva. „Mie îmi place! Bravo băieți, felicitări pe mai departe!”, a transmis altcineva. „Ăștia mici au dat hitul ăla mare”, este altcineva de părere. „Refrenul este boom”, a comentat altcineva.

