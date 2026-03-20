Florin Salam, reacție după ce Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei: „Fiecare să creadă ce vrea”

Betty Salam a renunțat la custodia fiului său, iar tatăl ei, Florin Salam, a avut o primă reacție. Cântărețul a ținut să precizeze că singurul lucru care contează pentru el este liniștea copilului său. Mai mult, acesta a declarat că viața este presărată cu momente dificile pe care fiecare încearcă să le depășească cum poate mai bine. Iată ce declarații a făcut Florin Salam.

Florin Salam, reacție după ce fiica lui a renunțat la custodia băiatului ei

Florin Salam a vorbit despre decizia fiicei sale de a renunța la custodia copilului ei. Artistul spune că nu îl interesează ce spune lumea și este important ca fiica lui să fie liniștită și fericită, indiferent de momentele grele prin care a trecut de-a lungul timpului.

Artistul nu a vrut să dea prea multe detalii și a explicat că pentru el contează ca Betty Salam să fie fericită, indiferent de gura lumii sau de unele decizii luate în momente grele.

În plus, Florin Salam a mai ținut să spună că toată lumea greșește sau trece prin perioade mai dificile, dar contează cum treci peste acestea.

„Crede-mă din suflet. Atâta timp cât fata mea e bine, lumea e cum e, nu vreau nici să… lumea are gura rea. Fiecare să creadă ce vrea.

Dacă fata mea e fericită, mie îmi crește inima, pentru că fata mea nu e om rău și dacă ceva s-a întâmplat în viața ei, așa a fost să fie. Important e cum este inima ei și să merite și ea să trăiască o viață liniștită, că suntem oameni. Să fie bine cu familia pe care și-a făcut-o”, a spus artistul la Dan Capatos Show.

Betty Salam a renunțat la custodia băiatului ei, în urma divorțului de Cătălin Vișinescu. Artista a spus că a ales să îi respecte decizia celui mic de a sta cu tatăl lui, în această perioadă.

Ea a explicat că Mathias a cerut să stea la tatăl lui și că ea nu îl poate forța să stea cu ea, motiv pentru care a luat această decizie.

„Nu știți nici pe sfert adevărul”, a mai spus Betty Salam, care a adăugat că nu permite să se construiască povești neadevărate în ceea ce o privește, doar pentru că a ales să fie discretă cu viața privată.

Ce spune despre noul iubit al lui Betty Salam

Florin Salam a vorbit despre Roberto, noul iubit al fiicei sale. Roberto este vocea a doua în trupa cântărețului de manele și artistul îl consideră ca pe unul dintre copiii lui.

„Roberto e un copil de-al meu. Vă spun cu toată încrederea, va fi numărul unu în România, e ambiția mea asta. Aici e treaba mea și va fi numărul unu din orice punct de vedere, nu doar la cântare. Cântă foarte bine, e bun, dar bun e prea puțin spus. Nu știu, este acolo sus, dacă spun eu asta, o spun cu toată puterea și sinceritatea”, a mai adăugat el.

