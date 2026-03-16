Elvira Deatcu, mesaj emoționant pentru fiul cel mic, Filip, care a împlinit 18 ani: „Mulțumesc că mi-ai îngăduit să pun și fotografie!”

Elvira Deatcu a transmis două mesaje emoționante în mediul online, cu ocazia aniversării de 18 ani a fiului ei cel mic, Filip, și aniversării de 23 de ani a fiului cel mare, Luca.

Elvira Deatcu este o mamă mândră. Actrița are doi băieți, Luca și Filip, amândoi născuți în luna martie. Cu ocazia aniversărilor celor doi, Elvira a scris două mesaje emoționante pe rețelele sociale. Cel mai recent mesaj i-a fost dedicat lui Filip, care a devenit major pe 12 martie.

„Filip, copilul-lumină, a împlinit 18 ani. Până la primul buletin părea cel mai fericit din lume, cânta și dansa aproape tot timpul, îi râdeau ochii și îmbrățișa chiar și necunoscuți, pentru că vedea numai binele și frumosul, prietenii lui erau cei mai tari, colegii, cei mai buni, și avea cel mai cel frate. Adolescența l-a mai «împiedicat», i-a dat și bobârnace, l-a contrariat sau dezamăgit, l-a tulburat și înăsprit uneori, dar el a rămas bun și luminos! Acum e major și foarte încrezător în el și-n povestea lui! TE IUBESC nelimitat și necondiționat, chiar și atunci când îți par neînduplecată, exagerată, temătoare și neînțelegătoare! P.S. Mulțumesc că mi-ai îngăduit să pun și fotografie!”, a scris Elvira Deatcu, pe Facebook.

Fiul cel mare, Luca, n-a fost la fel de îngăduitor cu mama lui, așa că mesajul de ziua lui a însoțit un selfie cu ea, și nu o poză cu el, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Filip.

„Acum 23 ani a apărut Luca, mult-doritul, mult-așteptatul, mult-iubitul! Așa a hotărât el, să-mi fie dar de ziua femeii… I-am «desenat» copilăria cum am știut, sperând că fac bine. L-am sufocat cu mângâieri și pupături, i-am susținut toate visele, încercând să-i alung temerile, dar am făcut și greșeli multe – pe unele le-am conștientizat și-am apucat să le corectez, pe altele le-am repetat, din păcate. Mi-am pierdut încrederea în discernământul lui, în forța lui interioară, în capacitatea lui de a gestiona situații limită, uitând de multe ori că la 19 ani și-a luat în mâini propria poveste, alegând o școală și-o viață departe de casă, de prieteni, de familie…

Încet, încet, raportul dintre noi se schimbă: el e cel care mă sfătuiește (recunosc că nu de puține ori e mai înțelept și mai rezonabil), care mă susține și-mi dă încredere, care-mi semnalează toate fricile nejustificate, care mă dojenește cu umor și ironie și-mi oferă suport teoretic și emoțional în relația cu frățioru’ adolescent. Îți mulțumesc pentru că ești, pentru că m-ai ales, pentru că-mi dai sens și fericire! TE IUBESC! Firește că nu dorește socializare pe platforme, de aceea n-am pus o fotografie cu el”, a transmis actrița.

Luca studiază Arhitectura în Italia.

Elvira Deatcu și Horea Nicorici sunt căsătoriți de 26 de ani

Elvira Deatcu și soțul ei, Horea Nicorici, s-au cunoscut când ea avea 15 ani, iar el 17. Povestea lor pare ca desprinsă din povești, pentru că, deși au trecut și prin greutăți, au reușit să mențină familia unită timp de mai bine de două decenii și jumătate.

„25 AZI. Mulți, intenși, cu bucurii și zâmbete, cu doi băieți minunați, cu neîmpliniri și tristeți, cu călătorii și prietenii, cu îmbrățișări, cu incertitudini, cu câștiguri, cu pierderi și lacrimi, cu reușite, cu greșeli și speranțe… cu de toate, ca-n orice căsnicie între oameni imperfecți! Îmi doresc să ne fie cu iubire și umor și înțelepciune!”, a scris actrița în mediul online, în octombrie 2024.

