Soția lui Ianis Hagi, Elena, naște astăzi un băiat. Gheorghe Hagi, pentru prima dată bunic

Soția lui Ianis Hagi, Elena, naște astăzi un băiețel, au confirmat apropiații familiei pentru Libertatea. Gheorghe Hagi va deveni bunic pentru prima oară.

Elena Hagi naște astăzi un băiat

Ianis Hagi (26 de ani) și soția lui, Elena (26 de ani), vor deveni părinți pentru prima oară astăzi. Apropiații familiei au confirmat pentru Libertatea că tânăra se află internată la Spitalul Clinic Sanador din București încă de luni. Primul nepot al lui Gheorghe Hagi se va naște pe 20 august 2025.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place!”, spunea Ianis Hagi în octombrie 2023, pentru ProSport.

Ianis și Elena Hagi au anunțat la începutul anului că vor deveni părinți pentru prima oară. Perechea s-a logodit în vara anului 2023, la Paris, și și-a oficializat relația la sfârșitul aceluiași an, în prima zi de Crăciun, la București. Cununia religioasă a avut loc anul trecut, pe 14 iulie, tot la București.

Citește și: Imagini nemaivăzute de la nunta dintre Kira Hagi și Thomas Ferfelis. Cumnata actriței, Elena Hagi, a împărtășit momentele speciale: „M-am bucurat să vă sărbătoresc”

Gheorghe Hagi, prima reacție după ce s-a aflat că va deveni bunic

Gheorghe Hagi este un bărbat împlinit, a atins performanța în fotbal, are o familie frumoasă, iar cei doi copii s-au așezat la casele lor. Fiul lui, Ianis, este căsătorit și va deveni tată, iar fiica lui, Kira, s-a căsătorit în această vară.

Discret ca întotdeauna, Gheorghe Hagi a făcut o declarație scurtă și concisă după ce presa a aflat că fiul lui va deveni tată.

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, a spus Gheorghe Hagi.

Foto: Instagram/@elennat

Urmărește-ne pe Google News