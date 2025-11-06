Dublă lovitură pentru Ionel Ganea: dosar penal pentru ucidere din culpă și proces civil pentru datorii restante

Fostul internațional român Ionel Ganea traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. După ce și-a pierdut fiul de doar doi ani într-un tragic accident rutier, Ganea se confruntă acum cu multiple probleme juridice, inclusiv un dosar penal pentru ucidere din culpă și o acțiune civilă intentată de o companie de telefonie mobilă din cauza unor datorii neachitate.

Tragedia care a zguduit lumea sportului

Accidentul s-a produs pe 9 mai 2025, în apropiere de localitatea Făgăraș, județul Brașov. În momentul impactului, fiul lui Ionel Ganea, Alexandru, se afla pe scaunul din față al mașinii, neasigurat și fără centură de siguranță, contrar prevederilor legale care impun utilizarea unui scaun special pentru copii de această vârstă. Din păcate, micuțul a suferit leziuni grave la cap și, în ciuda eforturilor medicilor, a decedat pe 6 iunie.

În urma tragediei, autoritățile au deschis un dosar penal pe numele fostului fotbalist, acuzându-l de ucidere din culpă. Potrivit legii, această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Avocatul Adrian Cuculis a explicat pentru wowbiz.ro că instanța ar putea ține cont de faptul că șoferul era chiar părintele victimei: „Legea ține cont că tatăl era la volan. Cu siguranță se va ține cont și probabil va fi o pedeapsă absolut minimală. Fiind reglementată între 2 și 7 ani, probabil că va fi cu recunoaștere și o să-i dea un an de zile cu suspendare”.

Citeşte şi: Unde își găsește Ionel Ganea liniștea, după moartea fiului său de doi ani: „Se vede suferința pe fața lui enorm de mult”

Citeşte şi: Avocata lui Ionel Ganea, prima reacție după moartea fiului fostului fotbalist: „E cel mai simplu să judeci”

Citeşte şi: Soția lui Ionel Ganea, dezvăluiri despre starea fiului lor aflat în comă indusă: „Sperăm la o minune”

Citeşte şi: Fiul cel mare al lui Ionel Ganea, mesaj sfâşietor după moartea fratelui său de doi ani: „E de ajuns că trebuie să trăiască cu suferința asta toată viața. Nu-i mai judecați”

Probleme financiare și conflicte cu vecinii

Pe lângă dosarul penal, Ionel Ganea se confruntă și cu dificultăți financiare. O companie de telefonie mobilă l-a dat în judecată pentru neplata mai multor facturi, procesul fiind înregistrat la Judecătoria Buftea. Deși pare o speță simplă, situația este complicată de un alt dosar legat de scandalurile provocate de chiriașii fostului fotbalist. Un vecin a reclamat repetate conflicte și acte de violență, ceea ce a dus la escaladarea tensiunilor și la implicarea autorităților.

O perioadă neagră pentru fostul atacant

Ionel Ganea, cunoscut pentru cariera sa în Generația de Aur a fotbalului românesc, se află acum într-o postură extrem de dificilă. Încercând să facă față durerii pierderii propriului copil, fostul sportiv este nevoit să răspundă în fața instanței pentru faptele sale. Potrivit publicației Golazo, ancheta penală este în desfășurare, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș analizează circumstanțele tragediei.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News