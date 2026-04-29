Doliu în familia lui Nicolae Guță. Fratele manelistului a murit

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Familia lui Nicolae Guță trece prin momente cumplite, după ce Orian, fratele manelistului, a murit. Anunțul a fost făcut de Nicoleta Guță, care a publicat un mesaj pe rețelele sociale, iar informația a fost confirmată de manelist.
Nicoleta Guță a anunțat că unchiul său, Orian, a murit. Ea a spus că cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face miercuri, 29 aprilie, la Biserica Sfânta Varvara din Petroșani.
„Cu inimile sfâșiate de durere și cu multă iubire, vă anunțăm că unchiul nostru drag a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele noastre. A fost un om bun și iubitor și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați mâine, la ora 16:00, la Biserica Sfânta Varvara Petroșani. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască liniștea veșnică! Cu dragoste și durere, familia îndurerată”, a scris Nicoleta Guță, pe Facebook.
Orian era fratele mai mare al lui Nicolae Guță și era cunoscut în Valea Jiului. El a fost unul dintre persoanele de bază din viața lui Nicolae Guță, un om pe care acesta s-a sprijinit ori de câte ori a avut nevoie.
Întreaga familia deplânge dispariția lui Orian. Acesta a fost cel care l-a sprijinit pe Nicolae Guță la începuturile carierei sale muzicale și au apărut frecvent împreună, fiind apropiați.