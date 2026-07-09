Decizia luată de Lucia după ce Iosif a fost descalificat de la „Casa iubirii”, sezonul 5: „Asta am simțit să fac”

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După descalificarea lui Iosif de la „Casa Iubirii”, sezonul 5, Lucia a cerut să mai fie votată, atrăgând reacții mixte din partea colegilor.

Decizia luată de Lucia după ce Iosif a fost descalificat de la „Casa iubirii”, sezonul 5

În ediția „Casa iubirii” din 8 iulie 2026, Andreea Mantea a anunțat că Iosif a fost descalificat după ce nu s-a mai prezentat la filmări. „Ne pare rău că ceea ce a început frumos, decent, cu bun simț, s-a terminat așa”, a declarat prezentatoarea.

Lucia, îndurerată, a mărturisit că nici ea nu se mai regăsește în show. „Azi a fost mai rău decât ieri și nu mă mai regăsesc aici. Eu înțeleg că nu a vrut să se mai întoarcă”, a mărturisit ea, cu ochii în lacrimi. Chiar dacă Iosif nu s-a mai întors pentru a-și lua rămas-bun, Lucia a explicat: „Și-a luat într-un fel”.

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„Asta am simțit să fac”

Lucia a luat o decizie radicală după descalificarea neașteptată a lui Iosif. A hotărât să-și pună „stop vot”, cerând publicului să nu o mai susțină. „Asta am simțit să fac”, a mărturisit Lucia, explicându-și decizia. Gestul ei a stârnit reacții diverse în rândul colegilor, Daniela fiind de părere că cei doi ar fi avut un plan bine stabilit: „Ei și-au făcut un plan. El să plece, până la urmă a reușit…”.

Iosif a asigurat-o pe Lucia că o va aștepta, dar doar pentru o perioadă limitată. „El consideră că maxim o lună voi rămâne. A spus că-și dorește să vin după el, dar să fac ce simt”, a adăugat Lucia. Totuși, Iosif a fost clar: nu o va aștepta până la finalul emisiunii. „Dacă mă iubește cu adevărat, o să poată să mă aștepte. Dacă aleg emisiunea în locul lui, nu are sens să continuăm ceva”, a concluzionat ea.

Emisiunea „Casa iubirii” poate fi urmărită de luni până vineri de la 10:00 și 16:30 și sâmbătă și duminică, de la ora 16:00 și 19:00, la Kanal D.

Foto: Capturi YouTube

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