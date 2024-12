De la cine a aflat Alex Dobrescu că va deveni tată din nou. „Am fost foarte fericit de vestea primită!”

Cristina Cioran (47 de ani) a anunțat că va deveni mamă din nou în urmă cu câteva zile, iar vestea a venit ca o surpriză pentru toată lumea, având în vedere relația ei complicată cu Alex Dobrescu. Acesta a dezvăluit cum a aflat că actrița este însărcinată.

De la cine a aflat Alex Dobrescu că va deveni tată din nou

Alex Dobrescu nu mai are voie să se apropie de Cristina Cioran și fiica lor, Ema (3 ani), potrivit unui ordin judecătoresc, după ce actrița l-a acuzat de acte de violență. Cristina Cioran a anunțat miercuri, 11 decembrie 2024, că este însărcinată cu Alex Dobrescu, ea ținându-și ascunsă sarcina șapte luni.

„Am un cadou de Crăciun! Vă anunț că, în curând, va mai veni un bebeluș. Mai am puțin, pe la sfârșitul lui ianuarie… sper să ajung până la termen, în februarie. Este sarcină cu risc. Știm ce este, dar păstrez pentru mine.

Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză. Aveam și oameni în jurul meu care îmi confirmau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greața. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred. M-am bucurat foarte tare.



Nu aș fi putut să renunț la sarcină, chiar dacă situația era cum era. Sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în univers” – a spus ea în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV.

În urmă cu câteva luni, până să se afle public de sarcina Cristinei, Alex Dobrescu declara pentru cancan.ro, că a aflat că ca deveni tată din nou.

„Am aflat chiar de la un medic că voi fi iar tătic. Kiki e însărcinată în trei luni, dar are ceva probleme. Nu se simte bine și nu vrea să se știe. Am fost foarte fericit de vestea primită. Am sărbătorit toată ziua, încă de dimineață” – a declarat Alex Dobrescu, acum câteva luni, potrivit sursei amintite mai sus.

Tot atunci, fără să confirme sarcina, Cristina Cioran declara că s-a dus la medic sin cauza unor probleme de sănătate.

„Nu vreau să comentez nimic. Am avut niște probleme de sănătate și am fost să-mi fac niște analize. Nu e treaba lui dacă mie mi-e rău sau nu. Eu eram în spital, iar el îmi trimitea mesaje și mă suna insistent” – a precizat actrița.

Cristina Cioran speră ca Alex Dobrescu să revină în viața ei

Despre vestea că ea și Alex vor deveni din nou părinți, Cristina Cioran spunea că partenerul ei a primit vestea cu multă bucurie. Actrița speră acum, ca după ridicarea ordinului de restricție, ca Alex să revină în viața ei și a copiilor.

„Vestea unui nou bebeluș a fost o epifanie pentru el. Eu sper să își schimbe viața! Da, ordinul de restricție nu îl lasă să vină la mine, noi ne vedem, nu comunicăm decât prin terți! Nu avem voie! Când se ridică ordinul de restricție, sper să putem să comunicăm. El mă ajută și acum. Dar ordinul de restricție se termină când se naște copilul! Vreau ca Alex să fie în viața copiilor mei, nu a mea neapărat, m-am pus pe pauză.

El a spus că sunt însărcinată, a aflat toată țara, eu am zis atunci că nu, pentru binele copilului, e o sarcină cu probleme. Nu puteam renunța la copilul ăsta, sunt atâtea femei care își doresc! Când am cerut ordinul de restricție, eram deja însărcinată. Normal că îmi doresc să fim o familie” – a declarat Cristina Cioran la Pro TV.

