Daniela Nane dezvăluie cheia relației cu Octavian Ene. „Sunt zile în care încep ziua de lucru la 4 dimineața!” Cum menține armonia în cuplu

Daniela Nane se bucură de o etapă împlinită în viața personală, trăind o relație discretă și armonioasă cu tenorul Octavian Ene, partenerul său mai tânăr cu 24 de ani. După despărțirea de Adrian Cioroianu, actrița a găsit echilibru într-un parteneriat artistic și afectiv, în care ambii reușesc să se susțină reciproc, în ciuda programului profesional solicitant.

Daniela Nane, despre secretul unei relații armonioase

Într-un interviu recent, actrița, în vârstă de 53 de ani, și-a exprimat convingerea că fericirea nu se găsește în acumulările materiale, ci în momentele de tihnă, în relațiile autentice și în curajul de a trăi conform propriilor valori.

După divorțul de istoricul Adrian Cioroianu, Daniela Nane și-a găsit fericirea alături de tenorul Octavian Ene, un coleg de scenă mai tânăr cu 24 de ani. Relația lor, criticată de unii, este pentru ei o dovadă că iubirea nu ține cont de vârstă sau de prejudecăți. Cei doi se bucură de o conexiune autentică, ignorând comentariile din jur și trăind clipa cu sinceritate.

„Sunt foarte mulți oameni care, într-adevăr, se duc de dimineață la birou și stau până seara târziu, încercând să țină pasul cu munca pe care o au de făcut și uită să trăiască, să savureze clipele care zboară, crezând că viața durează o veșnicie”, mărturisește actrița, conform playtech.ro.

Provocările unei vieți artistice

Daniela a vorbit deschis despre dificultatea de a menține un echilibru între viața personală și cea profesională, mai ales în lumea artistică, unde programul este imprevizibil și solicitant.

„În primul rând, e important ca partenerul să înțeleagă că viața profesională a unui artist nu are ore fixe. Noi nu plecăm la 7 dimineața ca să ne întoarcem la 5 p.m, de luni până vineri. Sunt zile în care încep ziua de lucru la 4 dimineața, dacă am filmare de la 6 și termin seara târziu, dacă am și spectacol.

Sau pot începe filmările la 10-11 seara, după spectacol, deși dimineață am avut înregistrări sau muncă de birou. Sau mă întorc noaptea pe drum după un spectacol într-un alt oraș, dacă a doua zi am de lucru

de dimineață” – a mai dezvăluit actrița.

Această dinamică necesită înțelegere și susținere din partea partenerului, iar Daniela Nane recunoaște că nu este ușor să găsești pe cineva care să accepte ritmul neregulat al unui artist: „E un program destul de… nu e haotic, pentru că noi avem agenda bine stabilită, un program bine ordonat, doar că rareori este ceva regulat.”

Dincolo de succesul profesional și de aparițiile publice, Daniela Nane a făcut o remarcă sinceră despre autenticitate și echilibru interior. Actrița observă cum tot mai mulți oameni se pierd în rutina zilnică, uitând să se bucure de viață.

„Oamenii muncesc, muncesc, muncesc și ajung la o vârstă, la un moment dat, când realizează că n-au făcut decât efort ca să țină pasul cu cheltuielile, să câștige bani care apoi sunt aruncați pe nimicuri, pierzând ani din viață prin care trecem ‘adormiți’ pur și simplu” – a mai declarat actrița.

Foto – Facebook

