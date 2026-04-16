Daniela Gyorfi, declarații surprinzătoare despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „Lucrurile se știau”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Daniela Gyorfi crede că scandalul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a fost regizat. Iată ce a avut de zis artista.

Daniela Gyorfi, declarații surprinzătoare despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira

Daniela Gyorfi este de părere că divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira ar fi fost o strategie bine planificată pentru publicitate.

„Lucrurile se știau, ea probabil că a gestionat foarte bine această emisiune cu divorțul (n. red. podcastul lui Cătălin Măruță), adică a fost și calculată. Foarte frumos și o felicit pentru că este deșteaptă și nu este nimic greșit să-ți gestionezi și să-ți vinzi imaginea”, a declarat Daniela Gyorfi în emisiunea lui Capatos, potrivit VIVA!.

Potrivit artistei, impactul uriaș pe care l-au avut declarațiile Codruței Filip din podcastul lui Cătălin Măruță nu ar fi o simplă coincidență. „Într-adevăr, a avut un mare impact la Măruță, adică a fost foarte bine gândită treaba asta. Poate dacă se ducea în altă parte nu avea același efect, dar acolo a știut exact ce face“, a adăugat aceasta.

Daniela Gyorfi a ridicat și întrebări legate de momentul în care au început, de fapt, dificultățile în relația dintre cei doi. „Eu nu cred că acum a știut Codruța, ei au știut de undeva probabil de anul trecut. Mi-e greu să cred că nu a știut cu cine a stat în casă șapte ani de zile. Așa gândește toată lumea”, a mai spus artista.

Un concert dureros de Ziua Îndrăgostiților

Deși despărțirea oficială a avut loc în luna ianuarie, Codruța Filip și Valentin Sanfira au fost nevoiți să împartă scena la un concert organizat pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților. Evenimentul fusese planificat cu mult timp înainte și simboliza chiar povestea lor de dragoste—o ironie amară, având în vedere contextul.

Pentru Codruța, momentul a fost de-a dreptul copleșitor. „Aveam de cântat două melodii de dragoste. Mi-a venit să vomit”, a mărturisit ea în podcastul lui Cătălin Măruță.

Deși sufletul îi era „distrus, făcut țăndări”, artista a ales să respecte angajamentul profesional. „Am zis totuși: «Bine, ca să înțelegi că nu vreau să-ți fac rău, în ciuda tuturor lucrurilor prin care am trecut și a stării în care mă aflu acum, o să vin. Ca să nu spui că sunt un om rău. Rămân un om bun până la final.» Și am mers la concert. Dar nu vrei să știi cum am mers…”, a mai spus.

Publicul nu a putut să ignore tensiunea dintre cei doi. „Cei care au fost la concert au observat răceala și distanța dintre noi, care erau evidente, mai ales pentru cei care ne văzuseră înainte”, a adăugat Codruța.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News