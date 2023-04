Daniela Crudu, poză incendiară cu doar câteva săptămâni înainte să nască. Cum s-a fotografiat fosta asistentă TV

Daniela Crudu (33 de ani) și-a uimit din nou fanii din mediul online cu o fotografie în care apare într-o ipostază extrem de provocatoare.

Fosta asistentă de televiziune se pregătește să devină mama pentru prima oară peste câteva săptămâni, dar nu a renunțat la pictorialele sexy.

Recent, vedeta a publicat pe pagina ei de Instagram o fotografie în care apare îmbrăcată într-un body transparent, negru, din dantelă, expunându-și burtica de gravidă. Pentru a Evita posibilele neplăceri create de răutățile care ar fi venit din partea unor internauți, Daniela Crudu a restricționat opțiunea de a comenta în dreptul fotografiei excentrice.

Daniela Crudu a anunțat că este gravidă în toamna anului trecut. Fosta asistentă de televiziune a anunțat în emisiunea lui Dan Capatos că va aduce pe lume o fetiță.

„M-am gândit. Dacă e fată să fie Daiana, iar dacă e băiat David. Tot cu D. Pe mine mă cheamă Daniela și pe el Daniel și ne-am gândit așa, Daiana sau David”, a spus ea la Antena Stars.

„Mănânc doar fructe, croissante!”

Pe perioada sarcinii, Daniela Crudu și-a schimbat stilul alimentar și a renunțat la carne, dar și la consumul de băuturi energizante. În plus, s-a odihnit mai mult și și-a făcut o rutină de somn la prânz de la care nu se abate.

“Îmi e rău de la carne, eu care mâncam în fiecare zi. Acum nu mai mănânc deloc. Mănânc doar fructe, croissante, dar nu îmi mai place să mai mănânc mâncare. Mi-a fost primele două luni rău de tot. Nu mă simt obosită, dar nu mai am nici vibe-ul ăla. Înainte beam, energizante, beam cafea, parcă acum obosesc mai repede. Am mâncat un corn, am mâncat un fruct.

„În curând, o să mi se termine energia!”

Trebuie să mănânce bebelușul. Acum mai am energie, dar cred că, în curând, o să mi se termine energia. Eu trebuie să dorm după-amiaza, acum m-am obișnuit să dorm ziua.” – dezvăluia ea, în urmă cu câteva săptămâni, la Anena 1.

Părinții vedetei au fost în al nouălea cer când au aflat că vor deveni bunici. Tatăl vedetei s-a bucurat enorm când a auzit că va avea o nepoțică.

„Tata e în al nouălea cer. A băut în fiecare zi de când a aflat. Acum are motiv. M-am dus la el acum câteva zile și l-am întrebat ce ar vrea să fie și a spus…”fetiță”. E super fericit. Mama mă sună în fiecare zi. Vrea să vină de pe acum, dar i-am zis că nu are rost acum”, a mai povestit vedeta.

