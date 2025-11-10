Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, au fost arestați de poliție luni, 10 noiembrie, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia, potrivit Știrile Pro TV.

Dani Mocanu și fratele lui, arestați în Italia, la Napoli

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, au fugit în Italia după ce, la începutul lunii, au fost condamnați definitiv la patru, respectiv șapte ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor.

După sentință, cei doi nu au fost găsiți de polițiști. Condamnarea a venit la trei ani după ce frații Mocanu l-au bătut cu ranga pe un bărbat, într-o benzinărie din Argeș.

Ce urmează să se întâmple

Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși datorită colaborării dintre Poliția Română, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională și autoritățile din Italia.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în aceste momente, pe teritoriul Italiei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare. În funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, frații Mocanu vor fi ulterior predați autorităților române.

Comunicatul poliției

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

