Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia instanței

Manelistul Dani Mocanu a primit o condamnare definitivă de patru ani de închisoare cu executare, în urma unei decizii pronunțate de Curtea de Apel Brașov. Sentința vine după un incident violent petrecut în vara anului 2022, într-o benzinărie din județul Argeș, unde artistul și fratele său au agresat doi bărbați cu o rangă metalică.

Incidentul care a dus la condamnare

Pe 18 august 2022, Dani Mocanu, împreună cu fratele său, Ionuț Nando Mocanu, și alți complici, au fost implicați într-un conflict violent într-o benzinărie OMV de la ieșirea din Pitești. Potrivit anchetatorilor, cei doi au lovit victimele cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu și a avut nevoie de două luni de îngrijiri medicale.

Decizia instanței: patru ani de închisoare

Curtea de Apel Brașov a redus pedeapsa inițială de 5 ani și 9 luni, stabilită de Tribunalul Argeș, la 4 ani de închisoare cu executare, notează digi24.ro. Sentința include și o condamnare anterioară cu suspendare, care a fost revocată. Instanța a contopit pedepsele și a aplicat cea mai grea sancțiune, la care s-a adăugat un spor de 6 luni.

Fratele manelistului, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă mai dură: 7 ani de închisoare cu executare, după ce Curtea de Apel a majorat sentința inițială.

Pe lângă condamnările penale, instanța a decis ca cei doi frați să plătească victimei daune morale în valoare de 40.000 de euro, o sumă semnificativ mai mare decât cea stabilită inițial de Tribunalul Argeș, care fusese de 14.000 de euro.

Dani Mocanu nu a făcut declarații publice după pronunțarea sentinței definitive. Decizia Curții de Apel Brașov este definitivă și nu mai poate fi contestată.

