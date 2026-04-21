Dan Alexa a fost întrebat direct despre Andreea Popescu, după săptămâni de speculații că ar forma un cuplu cu aceasta. Despre antrenor se spune că ar fi fost motivul pentru care fosta dansatoare a Deliei și soțul ei, Rareș Cojoc, au divorțat.

Cum a răspuns Dan Alexa când a fost întrebat de Mara Bănică despre Andreea Popescu

Dan Alexa a fost întrebat direct de Mara Bănică, printr-un mesaj, despre divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Antrenorul, despre care se speculează că a fost motivul divorțului dintre cei doi soți, a refuzat să comenteze subiectul. „Nici nu pot comenta așa ceva”, a spus Alexa.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul la notar pe 20 aprilie 2026, după aproximativ zece ani de căsnicie și trei copii împreună. Potrivit Spynews, înainte să oficializeze divorțul, Andreea l-a vizitat pe Dan Alexa la Timișoara.

Conform Cancan, Andreea Popescu face eforturi mari pentru ca relația cu Dan Alexa să funcționeze și să devină publică. Site-ul a scris că fosta dansatoare a Deliei a organizat o petrecere la Timișoara pentru Alexa și prietenii lui. Andreea ar fi achitat toate costurile și ar fi socializat cu amicii antrenorului pentru a le intra în grații. Totodată, influencerița ar pune presiune pe Alexa să-și asume relația cu ea.

Citește și: Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Vedeta a ales să păstreze numele soțului. Ce au decis pentru cei 3 copii

Ce relație au Andreea Popescu și Rareș Cojoc în prezent

În paralel, Rareș Cojoc rămâne discret cu viața personală, însă și despre el s-a speculat că i-ar fi fost infidel soției cu partenera de dans, Andreea Matei.

După ce a anunțat divorțul, Andreea Popescu a vorbit deschis pentru Spynews despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț. „Noi, eu cu Rareș, avem o relație foarte bună, suntem maturi, iar copiii nu văd între mine și tatăl lor vreo tensiune, vreo discuție deplasată. Din contră, suntem foarte atenți atunci când suntem în preajma lor. Încercăm să gestionăm cât mai bine situația asta”, a mărturisit Andreea.

Întrebată de fani dacă își imaginează o nouă căsătorie în viitor, influencerița a răspuns cu sinceritate: „M-am gândit puțin dacă să răspund la această întrebare sau nu. La viitor nu mă gândesc. Departe de mine gândul acesta în momentul în care mă aflu, dar cred că orice om normal își dorește să fie iubit și să iubească și să aibă stabilitate. Nu m-am gândit. Nu am avut timp să mă gândesc. Vom vedea ce îmi oferă viitorul”.

