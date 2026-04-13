Cu cine a fost surprins Valentin Sanfira în vacanță în Thailanda. Fotografiile cu artistul au stârnit un val de reacții

După despărțirea de Codruța Filip, Valentin Sanfira pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții sale personale. Artistul a fost surprins într-o vacanță exotică în Thailanda, iar imaginile apărute în presa mondenă au ridicat numeroase semne de întrebare privind o posibilă nouă relație.

O apariție care a stârnit speculații

Potrivit cancan.ro, în imaginile surprinse în timpul vacanței, cântărețul nu era singur. Alături de el se afla o tânără care, potrivit martorilor, seamănă izbitor cu fosta sa soție. Acest detaliu a alimentat imediat zvonurile despre o nouă poveste de iubire, mai ales că artistul nu a oferit până acum nicio declarație oficială.

Cine este femeia care îl însoțește pe artist

Cea care l-a însoțit pe artist în vacanță ar fi Ana Gabriela, o antreprenoare din județul Teleorman. Aceasta administrează o fermă și este cunoscută în zona Lița pentru implicarea directă în activitatea agricolă. Surse locale o descriu ca pe o femeie cu o personalitate puternică, obișnuită să conducă ferm și afacerea pe care o gestionează.

Numele ei nu este însă necunoscut în spațiul public. În trecut, Ana Gabriela ar fi avut o relație cu Ștefănuț Dragnea, fiul fostului lider politic Liviu Dragnea, după divorțul acestuia de Gina. De asemenea, ar fi fost implicată într-o poveste sentimentală și cu artistul Alex de la Caracal, despre care se spune că s-ar fi inspirat din relația lor pentru albumul „Prima dragoste”.

În Teleorman, Ana Gabriela este percepută ca o prezență puternică, implicată și determinată. Deși unele zvonuri o descriu drept autoritară în modul în care își conduce afacerea, aceste informații nu au fost confirmate oficial și rămân la nivelul discuțiilor din mediul local

Apariția ei alături de Valentin Sanfira în Thailanda a fost suficientă pentru ca presa și publicul să speculeze că între cei doi ar exista o relație. Deocamdată, artistul nu a comentat situația, preferând să păstreze discreția asupra vieții sale personale.

Ce făcea Codruța Filip în timp ce Sanfira a fost surprins în Thailanda

În timp ce Valentin Sanfira se bucura de o vacanță exotică în Thailanda, alături de o presupusă nouă iubită, fosta lui soție, Codruța Filip, trecea prin momente dificile, departe de agitația mondenă. Artista se retrăsese la Iași, în casa părintească, acolo unde își găsea liniștea și sprijinul de care avea nevoie în acea perioadă sensibilă.

Codruța își petrecea sărbătorile pascale alături de părinții ei, participa la Slujba de Înviere și încerca să își regăsească echilibrul interior. Pentru ea, familia devenise refugiul perfect în fața suferinței. În timp ce fostul ei partener apărea în imagini relaxat și zâmbitor în vacanță, Codruța alesese discreția și apropierea de cei dragi, încercând să se protejeze de presiunea publică și de curiozitatea din jurul despărțirii.

Ce spun apropiații despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip

Lavinia Tîrzianu, apropiată a familiei Sanfira, a oferit primele informații despre atmosfera tensionată din jurul despărțirii. Ea a dezvăluit că a vorbit recent cu Codruța Filip, care trece printr-o perioadă extrem de dificilă și s-a retras la părinții ei pentru a se proteja de presiunea publică.

Lavinia a relatat că artista este vizibil afectată:

„Cu Codruța am vorbit acum câteva zile. Mi-a zis că nu trece printr-o perioadă tocmai plăcută și sentimentele sunt reciproce față de mine. Când un om îți dă un mesaj vocal și-l simți că nu este bine, eu nu pot să întreb: care e motivul?”

Ea a descris-o pe Codruța ca fiind neschimbată, „muncitor, carismatică, inteligentă, frumoasă”, subliniind că îi rămâne alături indiferent de decizia finală a cuplului.

Deși nu a intrat în detalii intime, Lavinia a lăsat să se înțeleagă că ruptura nu este una superficială și că în spatele despărțirii se află motive serioase. Singura afirmație directă despre alegerea lui Valentin a fost:

„Nu știu ce a fost exact între ei și nici nu îmi place să intru cu bocancul în viața oamenilor mai mult decât ți se permite. Însă, știu sigur că la nivel de alegere, Valentin a făcut o alegere bună.”

