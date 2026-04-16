Cristina Șișcanu le dă peste nas vedetelor care își țin copiii departe de brandurile de lux: „Tu te lauzi cu așa ceva? Alegi să îți ții copilul departe de aceste lucruri?”

Cristina Șișcanu a vorbit despre branduri de lux, educație financiară și despre cum vedetele din România își țin copiii departe de aceste obiecte „de firmă”. Vedeta le-a certat, spunându-le că cei mici ar trebui să înțeleagă diferența dintre un obiect scump și unul ieftin, dar și motivația din spatele prețului.

Cristina Șișcanu, supărată pe vedetele care își țin copiii departe de brandurile de lux

Cristina Șișcanu a vorbit despre faptul că multe vedete se mândresc cu faptul că cei mici nu cunosc branduri de lux și nu simt nevoia să dea o mulțime de bani pe haine sau obiecte de mii de euro pentru copii.

“Copiii mei nu cunosc branduri de lux”. Am auzit acest lucru spus de persoane publice, vedete cu pretenții care vor să pară modeste și au spus-o așa, ca pe o etichetă a modestiei. Serios? Tu te lauzi cu așa ceva? Deci nu pot să cred.

Îmi pare rău, dar un brand de lux nu înseamnă doar o geantă scumpă. Înseamnă istorie, înseamnă strategie, viziune, business.” Exemplul pe care îl oferă este Hermes, un brand construit în aproape două secole: “În spatele unui nume, de exemplu, ca Hermes, nu stă doar o piele deosebită, o cusătură perfectă, stă un om, o idee, un început mic și ani și ani de muncă din 1837, dacă nu mă înșel, până s-a ajuns la excelență și până a devenit un brand”, a explicat Cristina Șișcanu.

Soția lui Mădălin Ionescu a criticat vedetele care își țin copiii departe de aceste lucruri, numind-o „limitare” și nu modestie. Aceasta vorbește despre „educația financiară” care, în viziunea ei, înseamnă să îi explici copilului ce înseamnă un brand și ce înseamnă valoare percepută.

“Și tu alegi să-ți ții copilul departe de toate aceste lucruri. Îmi pare rău, dar asta nu e modestie. Asta e limitare, ca să nu zic altfel..

Educația financiară nu înseamnă să-i spui copilului ‘nu ne interesează banii, banii nu contează, banii nu aduc fericirea, banii nu, nu și chiar să evităm să vorbim despre bani’. Nu, înseamnă să-i explici de ce unele lucruri costă mai mult, ce înseamnă un brand, ce înseamnă poziționare, ce înseamnă valoare percepută”, continuă vedeta.

„Trebuie să îi arăți copilului că există produse de 50 de euro și de 15.000 de euro”

Cristina Șișcanu spune că trebuie ca părinții să îi arate copilului că există produse de 50 de euro, dar și produse de 15.000 de euro și că diferența poate să fie în „poveste, în marketing”.

“Trebuie să-i arăți copilului că există produse de 50 de euro și există produse de 15.000 de euro. Și că diferența nu e doar de material sau poate chiar materialul poate fi identic, ci diferența stă în poveste, în marketing, în dorința pe care o generează acel brand.

Am cumpărat genți de 50 de euro din Toscana, dintr-un atelier din Toscana. Piele bună, cusături perfecte, design frumos, vedeți, inspirate din Hermes, da? Și totuși nu sunt. Nu sunt. De ce? De ce? Pentru că ele nu au în spate un univers. Nu au în spate un univers”, a explicat vedeta.

„De ce să nu îi vorbim copilului despre branduri precum Rolls Royce?”

Cristina Șișcanu își continuă mesajul, spunând că ar trebui ca celor mici să li se vorbească despre „bani, business și succes”.

„Nu vorbim despre bani, că nu e frumos. Nu e frumos să vorbim despre bani. Păi de ce? De ce să nu înveți copilul despre bani? Despre business? Despre succes?”

De ce să nu-i vorbim copilului despre branduri precum, nu știu, Rolls Royce, care nu vând doar mașini, ci vând experiență, vând statut, excelență, sau despre Chanel, care a transformat simplitatea în simbol global.

Eu nu mi-ascund deloc rezultatele. Nu mi-ascund munca. Mi-am cumpărat un ceas scump. Scump, mă rog, poate pentru unii care au ceasuri de 100 de mii, de 200 de mii de euro. Na, poate râd acum uitându-se la mine. Dar e un ceas scump, acesta. L-aţi văzut, am făcut video.

Poți să fii om și să ai bani. Adică una nu exclude pe cealaltă. Și poate ar fi timpul să nu mai creștem copiii care se tem de succes. Pentru că în felul acesta îi facem pe copii să le fie frică de succes, ci trebuie să creștem copiii care înțeleg succesul”, și-a încheiat ea mesajul.

