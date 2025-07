Cristina Scarlevschi de la „Insula Iubirii”, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre copilul pe care l-a pierdut, la date cu Claudiu Borca: „Am trecut prin perioade oribile”

Cristina Scarlevschi a vorbit cu lacrimi în ochi despre copilul pe care l-a pierdut, în ediția „Insula Iubirii” de luni, 28 iulie. Ispita s-a destăinuit la date cu concurentul Claudiu Borca.

Cristina Scarlevschi a trăit una dintre cele mai dureroase experiențe din viața unei mame. Fiul ei s-a născut cu probleme de sănătate și s-a stins din viață la vârsta de doar un an și patru luni. Cristina a retrăit acele momente copleșitoare la „Insula Iubirii”, când a fost întrebată de concurentul Claudiu Borca dacă are copii.

„M-a întrebat Claudiu de copil și atunci am spus «da». Am uitat. Adică am avut… A fost ceva oribil. Am trecut prin perioade oribile. Atunci m-am blocat. I-am spus că în urmă cu zece luni l-am înmormântat. A fost ceva oribil, am trecut prin niște perioade foarte grele. Eu lucrez cu mine, lucrez să fiu puternică și să merg înainte. Acest sentiment când tu m-ai întrebat și eu am uitat că nu e. El s-a născut bolnav și un an și patru luni eram numai prin spitale, avea crize epileptice. Îmi venea să-mi smulg părul din cap”, i-a spus Cristina Scarlevschi​ lui Claudiu Borca, înainte să izbucnească în plâns.

Citește și: Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, la un pas de moarte din cauza unei operații estetice: „Am făcut-o pentru… binele relației”

Cum a reacționat Claudiu Borca

Concurentul a reacționat cu multă empatie după ce a aflat despre drama prin care a trecut Cristina Scarlevschi. Claudiu a mărturisit că povestea Cristinei l-a atins profund. Totodată, iubitul lui Isabel Martinez Villa a început să o privească pe ispită cu alți ochi după ce i-a aflat povestea dureroasă de viață.

„Îmi pare rău să aud asta. Îmi pare foarte rău. Ca tată mi se pare cel mai oribil lucru care se poate întâmpla, dar ca mamă… Lucrurile astea chiar mă emoționează pentru că sunt lucruri de suflet. Noi vedem partea exterioară, vedem că sunt bine. Nu știm ce au și în suflet. Sincer să fiu, atunci am înțeles multe despre ea. Cred că pot să înțeleg anumite reacții ale ei în încercarea ei de a evada din probleme”, a spus Claudiu Borca.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News