Cristian Tudor Popescu, despre expresia „te iubesc”. Cui i-a spus jurnalistul aceste vorbe: „Evident ca am avut niște sentimente”

Cristian Tudor Popescu a vorbit cu Cătălin Striblea la emisiunea „România în Direct” de pe Europa FM despre modul în care jurnalistul își exprimă sentimentele. CTP a fost întrebat cui a spus „te iubesc”, așa că a răspuns în stilul caracteristic.

Cui a spus CTP „te iubesc”

Cristian Tudor Popescu a recunoscut că procesul de a pronunța cuvintele „te iubesc” a fost unul complicat întotdeauna. El a spus că dificultatea este atât de mare încât îi este aproape fizic imposibil să spune cele două cuvinte.

Deși spune că are aceste sentimente, jurnalistul a argumentat că rostirea acestora în formula bine cunoscută, nu este neapărat o practică pe care să o fi adoptat-o cu ușurință de-a lungul timpului.

Citește și: CTP, atac exploziv contra lui George Simion: „Le aruncă votanților o cană de sânge și un os de ros! Asta e luată de la Trump. Românoșii urlă pe TikTok fără să știe limba română”

Mai mult, Cristian Tudor Popescu spune că expresia „te iubesc” ar funcționa ca o „imagine palidă”, care poate ajunge să deformeze realitatea interioară.

Conform jurnalistului, sintagma ar fi un „poncif” și ar fi folosită excesiv în cultură și în filme.

„Bună întrebare. Întotdeauna mi-a fost greu să pronunț aceste două cuvinte. Greu. Nu știu, fizic. Evident că am avut niște sentimente înlăuntrul meu, dar aceste cuvinte am considerat că deformează, sunt o imagine palidă până la deformare a ceea ce e în interiorul meu. Plus că acest te iubesc este un poncif. Este „i love you”, „i love you too”, când aud așa ceva, filmul ăla nu are nicio treabă, e pe dinafară. Poate oi fi spus, dar în generall, nu am considerat că pot să reprezinte sentimentul din interior aceste două cuvinte uzate până la urzeală”, a explicat jurnalistul.

CTP are o iubită mai tânără cu 20 de ani

Cristian Tudor Popescu își ține viața privată departe de ochii curioșilor.Totuși, acesta are o iubită cu 20 de ani mai tânără decât el. În rarele momente în care au fost surprinși, jurnalistul zâmbea și părea că se simte foarte bine alături de femeie.

Citește și: Ce poreclă i-a pus CTP lui Sorin Grindeanu: „Mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu”

El a fost căsătorit de patru ori și de fiecare dată a divorțat. De peste 10 ani de zile, acesta ar avea o relație cu o femeie mai tânără decât el cu 20 de ani. Ea nu este cunoscută publicului larg și singurele apariții în presă au fost când cei doi au fost surprinși de paparazzi. Nu se știe cu siguranță dacă cei doi mai sunt împreună și astăzi.

Cristian Tudor Popescu s-a născut pe 1 octombrie 1956 și este inginer, la bază. El s-a făcut remarcat după 1989, ca scriitor. În 1991, el s-a angajat la adevărul ca redactor șef adjunct, iar în 2004 a demisionat și a fondat ziarul Gândul. Acum, CTP este unul dintre cei mai vechi jurnaliști din România și acum poate fi auzit la Europa FM, acolo unde are o emisiune alături de Cătălin Striblea.

