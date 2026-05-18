Cristi din Banat, apariție neașteptată într-o rochie mini: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”

Cristi din Banat, cunoscut pentru piesa „Ca o apă cristalină”, surprinde din nou! Stabilit în Spania, artistul a ieșit pe străzi la 2 dimineața, într-o rochie mini. Cântărețul a stârnit zâmbete și amuzament.

Cristi din Banat, apariție neașteptată într-o rochie mini

Cristi din Banat redefinește libertatea de exprimare. Cântărețul, cunoscut pentru aparițiile sale excentrice, a făcut din nou valuri pe rețelele sociale după ce a publicat un videoclip în care apare îmbrăcat într-o rochie galbenă cu imprimeuri florale. Ce a atras atenția cel mai mult? Ora la care și-a făcut apariția – două dimineața – și motivul: să ducă gunoiul!

„Băi, de când m-am mutat la oraș, parcă mi s-a schimbat tot: viața, vibe-ul, tot! Ieri noapte m-am gândit să fac o ieșire la club, și credeți-mă, sunt pregătită! Vara e aici, m-am îmbrăcat lejer, chic, ca o zeiță. O să mă vadă toți și o să zică: «Wow!». Ce ziceți, o să atrag priviri?”, a scris artistul pe Facebook, stârnind mii de reacții.

Mutat de curând în Spania, Cristi din Banat pare să se bucure de libertatea pe care o oferă o viață într-un oraș în care, spune el, oamenii nu te judecă. „Asta e! De-aia îmi place mie la oraș: sunt în lumea mea, sunt ca un magician pe stradă. Lumea nu se uită urât la mine, dimpotrivă, mă acceptă pentru cine sunt – influencerul lor preferat. Aici, nimeni nu te judecă, dimpotrivă, zâmbesc cu tine. La două noaptea, străzile devin un spectacol, un show de stradă”, a mai scris Cristi, potrivit Spynews.

Cu ce se ocupă Cristi din Banat în Spania

Cristi din Banat s-a stabilit în urmă cu mai mulți ani în Spania, unde și-a deschis o mică afacere. Acesta a renunțat la muzică și s-a dedicat complet afacerii sale, dar și îngrijirii mamei lui bolnave.

„Eu locuiesc aici de 17 ani, cu mama mea. Mă ocup foarte mult de bucătărie și de gătit, de curățenie. Acum sunt în renovare, cu apartamentul… Eu sunt ocupat, am o viață foarte activă, am și eu o mică afacere, lucrez într-o firmă de curățenie, firma este a mea, sunt autonom, adică… pe cont propriu. Fac și acasă foarte multe lucruri. Mă cheamă domnii încolo, încoace, firmele astea cu care lucrez. Mai fac și LIVE-urile pe rețelele de socializare, pentru un câștig, ca fiecare”, a declarat bărbatul pentru Spynews.

În urmă cu 10 ani, Cristi s-a căsătorit cu iubitul lui, Rafaelo, iar de atunci sunt de nedespărțit. Cel care le-a oficializat relația a fost chiar Viorel Lis, iar nunta lor a respectat toate tradițiile românești. Înainte de a-l cunoaște pe Rafaelo, Cristi a fost însurat cu o femeie. Artistul și Doina au făcut pasul cel mare pe când aveau doar 20 de ani, iar aceasta a rămas șocată când a aflat că soțul ei este gay și s-a îndrăgostit de un alt bărbat.

