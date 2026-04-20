Cristi Borcea, marele absent de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. De ce nu a participat afaceristul 

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din București. A fost înmormântat cu onoruri militare, iar dispariția lui a îndoliat lumea sportului din țară și din străinătate. Cristi Borcea a lipsit de la funeralii, iar acum spune care a fost motivul.
De ce a lipsit Cristi Borcea de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Cristi Borcea a fost una dintre figurile absente de la funeraliile lui Mircea Lucescu. Afaceristul a precizat că a fost plecat din țară, însă a transmis un mesaj de apreciere la adresa lui Răzvan Lucescu, care a s-a ocupat de înmormântare și a trecut prin clipe extrem de dureroase.
„O durere foarte mare, în special pentru cei din familie. Răzvan a dat dovadă de un caracter extraordinar, foarte puternic, am văzut și eu ce a fost acolo. Am fost plecat din țară, din păcate. Aș fi venit fără doar și poate”, a spus Cristi Borcea.
Ce spune despre inițiativa ca stadionul Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu
„Nu sunt eu în măsură să spun. Spun doar că Mircea Lucescu a fost omul care a bucurat atâtea generații și suntem mândri că a făcut parte din familia Dinamo. A construit, a avut rezultate mari ca jucător, mai apoi ca antrenor”, a mai spus Cristi Borcea.
Omagiu pentru Mircea Lucescu
Stadionul CS Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu, a anunțat Cătălin Predoiu. Gestul vine ca un omagiu pentru una dintre cele mai importante personalități din fotbalul române și internațional.
„Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.