CRBL, pe mâna medicului estetician. Ce este și cât costă o blefaroplastie, intervenția estetică la care au apelat și Dinu Maxer și chef Cătălin Scărlătescu: „Abia aștept operația”

CRBL a hotărât să se lase pe mâna medicului estetician pentru a îmbunătăți o trăsătură a feței moștenită de la tatăl lui. Este vorba despre o intervenție chirurgicală la care au mai apelat și alte vedete din România, printre care și chef Cătălin Scărlătescu. Citește în continuare pentru a afla ce este și cât costă o blefaroplastie, operația estetică la care va apela CRBL.

Ce este blefaroplastia, intervenția estetică pe care o va face CRBL

Deși, până acum, considera că „bărbatul este bărbat” și nu are nevoie de intervenții estetice, CRBL s-a răzgândit și este pregătit să facă o schimbare cu ajutorul medicului estetician. Artistul va suferi o blefaroplastie, și anume o intervenție chirurgicală care implică îndepărtarea excesului de piele din zona ochilor, care, odată cu vârsta, începe să-și piardă din elasticitate.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat. Am realizat că nu este deloc așa. Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul.

Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic. Și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa. Abia aștept operația și, evident, rezultatul”, a declarat CRBL, pe Instagram.

Cel mai probabil, acesta este și motivul pentru care CRBL este rareori văzut fără ochelari de soare la ochi.

Cât costă o blefaroplastie

Conform medicului, blefaroplastia rezolvă atât o problemă estetică, cât și pe cea funcțională, pentru că deschide privirea și lărgește câmpul vizual. Intervenția nu necesită spitalizare, iar pacienții își pot relua imediat activitatea.

În 2024, o blefaroplastie are prețuri între 1200 și 3000 de euro, în funcție de complexitatea intervenției și de clinica medicală.

Ce alte vedete au apelat la blefaroplastie

Claudia Ghițulescu

Claudia Ghițulescu, una dintre cele mai apreciate cântărețe de folclor din țara noastră și o artistă care vorbește deschis despre intervențiile sale estetice, a suferit o blefaroplastie în vara anului 2023.

„Frumusețea se moștenește, dar se și întreține! Frumoasa Claudia Ghițulescu își dorește să aibă cea mai pătrunzătoare și tânără privire! După două luni de la operația de blefaroplastie superioară, a revenit în clinică pentru partea inferioară. Revenim cu rezultatul!”, a fost mesajul de pe pagina de Instagram a clinicii la care Claudia Ghițulescu a apelat.

Tania Budi

Tania Budi a optat pentru o blefaroplastie în primăvara anului 2021.

„Sunt foarte fericită cu decizia pe care am luat-o de a apela la această intervenție. Nu sunt adepta intervențiilor care modifică trăsături, dar susțin ideea de proceduri discrete care te ajută să arăți mai bine rămânând totodată tu însăți. La 3 luni după operație, rezultatele sunt minunate! Conturul ochilor și pielea fină și fermă arată ca acum 25 de ani. Locul s-a vindecat perfect, cicatricile au dispărut și am privirea mereu fresh, odihnită, chiar dacă uneori nu apuc să dorm cât ar trebui. În plus, machiajul se așază perfect! Sunt extrem de încântată!”, declară Tania Budi atunci, potrivit ADPM.

Dinu Maxer

În toamna anului 2022, înaintea aniversării de 49 de ani, Dinu Maxer a suferit o blefaroplastie inferioară și superioară.

„Am făcut patru implanturi de păr până în prezent, iar recent am făcut o blefaroplastie de care sunt foarte mulțumit. Mă uit în oglindă și nu-mi vine să cred! Nici la 20 de ani nu arătam așa fresh. Nu mai am niciun rid, au dispărut”, declara Dinu Maxer atunci.

După blefaroplastie, Dinu a făcut și injectări cu botox și acid hialuronic în zona frunții, în jurul ochilor, în zona gurii și a șanțurilor nazolabiale.

Roxana Ciuhulescu

Roxana Ciuhulescu a apelat la blefaroplastie din rațiuni legate de sănătate mai mult decât din rațiuni estetice. Înaintea intervenției, jurnalista povestea că obosea foarte repede, lucru care reprezenta un mare impediment pentru ea.

„Practic, ochii mei ajunseseră să se deschidă doar pe trei sferturi, iar vederea periferică să îmi fie afectată. Asta mă obosea teribil, mai ales când aveam mult de lucru pe calculator. (…) Una peste alta, de când mi-au fost scoși plasturii de pe incizii privesc lumea cu ochii larg deschiși și… E BINE!”, povestea Roxana Ciuhulescu în iulie 2019, pe blogul personal.

Cătălin Scărlătescu

Chef Cătălin Scărlătescu era deranjat de aspectul căzut al pielii din jurul ochilor, iar, în urma unui control, specialistul i-a recomandat o blefaroplastie, intervenție la care a fost supus în 2020.

Foto: Instagram/@eduardcrbl

