Claudia Pătrășcanu, mesaj pentru cei care o acuză că are intervenții estetice: „Până la urmă suntem oameni. Dacă apărem la televizor, suntem persoane publice”

Claudia Pătrășcanu a dat o replică celor care au acuzat-o că a apelat la operații estetice. În vârstă de 46 de ani, cântăreața a vorbit în mediul online despre rutina ei zilnică de frumusețe.

Claudia Pătrășcanu, replică pentru cei care o acuză că are intervenții estetice

Claudia Pătrășcanu spune că până acum nu a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicului estetician. Și spune că nu obișnuiește să se machieze zilnic. Într-o postare pe rețelele de socializare, artista a explicat că de cele mai multe ori se aranjează în mașină, din lipsa timpului.

„Am mai explicat că nu am intervenții chirurgicale, m-am afișat și fără make-up în fața voastră și cu mult make-up. Îmi place să mă machiez, ce îmi place! De la 19 ani fac asta, de când am început să cânt, de când am fost în trupă și îmi place, dar nu mă machiez zilnic.

Când plec de acasă, la 7:30, cu copiii spre școală, nu mă machiez tot timpul, dar îmi mai pun o șapcă, o căciulă acum când e frig. Am fond de ten și îl dau cum știu, nu am o lumină foarte bună în camera mea, mi-am pus un tuș, rimel foarte puțin, ruj, tot timpul la mine în mașină găsești un gloss, un ruj sau un rimel. Totul e pe grabă. Mă aranjez și în mașină, dacă nu am timp acasă. Până la urmă suntem oameni. Dacă apărem la televizor, suntem persoane publice, nu putem apărea chiar așa oricum”, a povestit Claudia Pătrășcanu.

Fosta soție a lui Gabi Bădălău spune că nu a simțit până acum nevoia să-și facă modificări fizice, deoarece consideră că este o femeie frumoasă. Claudia Pătrășcanu are un stil de viață sănătos, este atentă la alimentație și face sport ori de câte ori timpul îi permite.

„Consider că sunt frumoasă așa cum m-a lăsat pe mine Dumnezeu, chiar dacă poate mai sunt dintre voi care simțiți nevoia să-mi spuneți că ar trebui să-mi fac ceva la față, nasul mai mic, habar nu am, eu consider că nu am nevoie de nimic. Prefer să schimb ceva în sufletul meu, comportamentul meu, ce ține de mine ca om, dar nu zic.

Aș vrea să schimb în interior, să fac mai multe fapte bune, să fiu mai îngăduitoare, să învăț să iert și mai mult. Dar asta cu fizicul deocamdată este să mă mențin cât de cât, să mănânc sănătos, să fac sport atunci când îmi amintesc, când am și timp și să mă îngrijesc, într-adevăr, mai mult de suflet”, a încheiat Claudia Pătrășcanu.

